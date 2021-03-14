敬愛的乜議員：

你好，我們是《明報》「星期日生活」小隊，每逢周日都沾你的光，在同一疊報紙上跟你與讀者見面。當然以分量和資歷來說，我們蚊髀不如。你形象野性又傻氣，言語粗豪經常指手劃腳，讀者天天看月月看年年看，仍然百看不厭，每回都有新的發現，歷久不衰。口講無憑，《明報》60大壽時那個印有你英明肖像的水樽贈品，那時候愛不釋手，現在還好好留着。真的希望，可以與你一起挽手，走到第二個，和之後許多許多個60年。

轉入正題。近日人大討論改革香港選舉，政制reset，我們又想起你了，想你應該跟眾多不停曝光的政壇大老一樣，心潮澎湃，悲喜莫名了吧。人們說這樣的話香港政制等於倒退半個世紀，雖說我們今期已經數到第947期，但半個世紀？那個有委任議員的年代，如今真可以講是「聞名不如見面」了。但乜議員是見過世面的，作為關心你的粉絲，着實也十分好奇今後的發展，期待看到你更加大展拳腳，希望你不吝賜教，不嫌劇透，回答我們幾個問題。

1.按往績，乜議員如果想，實入到圍。你會不會挑戰自己，參加直選？

2.如果會，你覺得最大的勁敵是誰？

3.如果不會，你覺得有無任何事情可能阻止你通過審查，繼續做議員同有份選特首？

4.你有冇少少擔心自己就係別人口中忠誠的廢物？

5.他日沒有了忠實的反對派，只有愛國的反對派，乜議員咪要慳番啖氣，怕不怕影響收視，要改行其他路線？

好多謝你百忙中抽空。第五波疫情殺到，勿忘口罩，健康要緊。

忠誠的乜粉

星期日生活

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■乜議員回信

親愛的

親愛的忠誠牌米粉，

謝謝你來函對我的恭維。但你可能認錯人了，周年紀念杯上印的肖像，其實是我爸爸。

祖國近日看見台灣鳳梨成熟，趁機在港完善選舉制度，深得民心，畀打咗假疫苗更興奮，但仍有一小撮別有用心的人（如你），對祖國仍未徹底了解，碰啱你來信提問，我也不嫌你淺陋，解惑如下：

問：按往績，乜議員如果想，實入到圍。你會不會挑戰自己，參加直選？

答：這問題雖帶有歧視成分，我也樂意作答。閣下會建議英女王直選嗎？會要求習主席直選嗎？還有李嘉誠、教宗、張舉能都不會參加直選吧？我想不到理由我要。除非……與特首相熟的那位上帝也來找我。

問：如果會，你覺得最大的勁敵是誰？

答：最大勁敵當然是姜濤莫屬。我每天練兩小時的漢堡包急口令，「夾青瓜」總念成「買樓花」，「加芝麻」念成「董建華」……

問：如果不會，你覺得有無任何事情可能阻止你通過審查，繼續做議員同有份選特首？

答：如未能通過審查，必是同新冠疫苗有關。我察覺官員集體打了疫苗第一針，說話開始「撥亂反正」，卻步說成進步，鹽田說成完善。若他們打了第二針，未能「撥正反亂」，可能正常得滯一不小心把我也DQ了。

問：你有冇少少擔心自己就係別人口中忠誠的廢物？

答：尊敬的同志們在外國宣布對他們制裁時，紛紛表示感到光榮。有他們作榜樣，若小的被人說是忠誠的廢物，全身毛孔都感到幸福快樂才是。

問：他日沒有了忠實的反對派，只有愛國的反對派，乜議員咪要慳番啖氣，怕不怕影響收視，要改行其他路線？

答：世上沒無緣無故的忠實，也沒無緣無故的愛國。但正如黑社會也有愛國的，不排除性感尤物也有愛國的，為保持高人氣，我已開始減肥，改走性感路線。以《明報》讀者的品味推算，我未來應該可以紅遍大灣區。

圖˙尊子

編輯•蔡曉彤

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