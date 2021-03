奈良美智邪氣小孩顛覆時尚

Stella McCartney Shared是一個年輕而且無分男女裝的中性系列,鼓勵並捍衛進步的社會價值,例如多樣化和氣候變化問題等。說得如此漂亮又高姿態,亦唯有早已投入可持續時尚,兼關心社會的Stella McCartney才有資格。

今季的Stella McCartney Shared膠囊系列,以新穎的方式顛覆了品牌標誌風格,有設計圍繞Old Bond Street(OBS)標誌的服裝,以及另一耀眼亮點——與文青至愛藝術家奈良美智聯乘。奈良美智將藝術、次文化和街頭文化完美地融合,其作品中帶點邪氣的小孩,還有短語如 「We are punks」、「Change the history」和「Don't waste another day」移印到Shared SS21膠囊系列的成衣和配飾,包括不同圖形圖案的絲綢套裝和有機棉上衣,極具收藏價值。

查詢:Stella McCartney 2801 6793(Landmark店)

文:溫兆明