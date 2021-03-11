作家兼療癒師 文字的療癒能量 素黑 亂世中保持內心穩定

1. 素黑這個名字的含義是什麼?

這是我和黑之間的親密關係，是猶如天地同體的圓融狀態，不用被理解或詮釋，更不希望被標籤。簡單地說，我就是黑，黑就是我。我很喜歡素黑這個名字，和這個從來全黑的自己。

2. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，帶你走到今天?

也許是一路走來我所遇見過或經歷過的一切傷害。它們都是我寶貴的啟蒙老師，讓我大開眼界，看清楚關係的真相，人性、愛和希望的極限，還有自身的極限和無知，也教曉我活着需要謙卑，接受遺憾是成長的必修課。

3. 你嚮往怎樣的生活?

遠離人群，在看到大海的地方，過着簡樸靜安的生活。其實我現在已是這樣過活，非常感恩。我在《也許你真的不如你所想那樣》裏提過「由零到一，再由一歸零」是我嚮往的存在狀態。生活不需要很多東西很多人，一切夠就好。

4. 從作家到心性療癒師，兩個角色之間有什麼聯繫和互動?

我的寫作目的很清晰，是為了療癒，文字能助我傳達療癒的能量，為讀者帶來正面的影響，這是我還公開寫字和出書的原因。超過20年的臨牀療癒經驗，給了我豐富的學習和磨練機遇，然後以文字為載體，導引讀者看清楚自己的盲點和關係的真相，希望他們走能向自我變革，不再重複舊路，沒有白活一場空。

5. 面對世紀疫症、各國政治不穩、價值觀左右兩極化，你如何自處，又會給予人們什麼忠告?

政治是一種凌駕個人意願的權力遊戲，所謂控制疫症的政策也如是。但我相信個人修為能超越外界的駕馭。世紀疫症，政局突變，都是來提醒我們那些久已存在，但因慣性安逸而忘記本來需要正視的問題，和需要守護的本心。世事從來沒有理所當然，亂世不過是進入覺醒的通道，是時候醒來了。在亂世中自處，需要先保持內心的穩定，管理和治療好受傷、擔憂、恐懼或絕望的情緒。提醒自己，這是上天給你重新起步的一次機會，我們沒有再多時間去浪費。

6. 現今社會有什麼被高估或被低估?

人類總是高估了自以為是的智慧和文明，低估了自己從來沒有進化的愚蠢和邪惡。古今如是，這是頗羞愧和悲哀的。

7. 你覺得時裝對人有沒有心靈治癒的功能？為什麼?

衣服是我們的第二層皮膚，原意是為保護和照顧好身體，而好的身體才能散發美。我們不是把美的衣服穿上身，而是讓衣服穿出身體的美，這是衣服的療癒美學。穿衣更是一種修養，我們應珍惜衣服如珍愛自己的身體一樣，建立慢愛的親密關係。穿好一件衣服是自愛的第一步。

8. 聽說你還會為自己改衫、做衫，你對穿衣有什麼心得，會怎樣形容自己的風格?

我只穿全黑，極簡，沒有多餘的點綴。衣服夠就好，重複穿是美德，穿殘了才買新的，改裝舊衣便變成新的。我穿衣不考慮場合，只穿稱心的衣裝。衣服布袋什麼的，能自己做便盡量自己做。穿衣，本來就是自我認識、認同和表現的過程和選擇，不只是把自己變得美一點的自我修飾。你如何穿好一件衣服，不只反映你的個性，更是一種對生活、對做人、對地球生態資源的態度。

9. 時尚界近年喜歡鼓吹多元，除了「高、瘦、白」以外，還大愛包容「矮、肥、黑」的模特兒行騷，每個審美標準都好像有其原因或動機，我們應怎樣面對世界給予的「標準」?

為什麼總是要回應那個定時炒賣「標準」的時尚世界呢？「多元」原是生態本質，你骨子裏有這個東西，你尊重它，它便是你的標準，不用世界告訴你什麼時候流行什麼，然後把你變成什麼。又譬如，每個人都可以穿自己偏愛、感到自在和舒泰的衣服顏色，不需要向誰解釋，也不需要被贊同，但應該被開放地尊重。你的身形外表也一樣。欣賞別人，尊重自己，你就是潮流。

10. 你認為什麼是美?

美，是我們享受着內心的自由時，不知不覺間流露的從容狀態。

■素黑

香港及內地知名療癒師，暢銷作家，北京大學社會學系首名學生成長導師，曾獲香港書展選為年度主題「心靈勵志」的代表作家。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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