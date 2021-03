2021秋冬巴黎時裝周 本地品牌演繹港式時尚

對很多外國人來說,中港澳台的華人,甚至包括星、馬、泰、越南人可能都是一個模樣,直至近兩年前記者到歐美採訪,當提及來自香港的時候,卻有與別不同的待遇,那是外國人對香港從未有過的關心和好奇,香港好像突然成為世界的焦點,也許人們對來自香港的時尚品牌也會比以往更加關注。

以線上線下形式 展示全新系列

自2013年起,Fashion Farm Foundation(下簡稱FFF)都會把香港的時尚品牌引進到各大時裝周,讓世界各地的時裝買手及編輯一窺何謂港式時尚。來到2021秋冬季度,FFF再次參與巴黎時裝周,代表品牌為Ponder.er和The World Is Your Oyster,參與由創意香港(CreateHK)贊助的國際時裝企劃HKFG Edition。但由於疫情關係,很多巴黎以外的時裝從業員都未能親身赴法,因此亦急速加快了時裝周的數碼化。今季兩個香港品牌以線上及線下形式來展示全新系列。HKFG Edition在3月2至3日(即巴黎時裝周舉行的第2、3天)舉行,除了於巴黎的Galerie Joseph藝廊展示兩個品牌的全新系列外,亦同場發表特別製作的兩段時尚短片,負責製作的均為本地精英創作人。

以現代牛仔角度 探索身分認同

Ponder.er與系列同名的短片Where a Man Belongs,負責造型的是本港知名造型師Inggrad Shek,導演則是曾效力潮流網站Hypebeast,與多個國際品牌合作的Daniel Teo。Where a Man Belongs短片以現代牛仔的角度,描繪身分認同與男性特質的探索歷程。衣服設計的重心落在物料與印花的配搭,大膽用色增強系列的視覺效果。設計師Alex Po和Derek Cheng回應環保議題,刻意利用工廠剩餘尼龍和牛仔布等物料,製作成手織布帶,又改造多種新物料如羊毛、人造皮革及全新研發的蕾絲及流蘇毛邊針織物料,為衣服原本陽剛味濃的解構剪裁,增添柔美細節。

以「家」為概念 模特兒如家庭成員

The World Is Your Oyster的短片——《我在這裡等你》,由Anais Mak(品牌Anaïs Jourden創辦人兼設計師)擔任監製,Benny Woo執導。

影片和新系列均以「家」為概念,設計師Calvin Chan和Joyce Kun從家居設計和自身的家庭故事中獲得靈感,將破舊沙發的質感和港式瓷磚圖案等運用到設計。系列在品牌常用的中性顏色如海軍藍、卡其色和黑色之上,注入檸檬黃、天藍、古銅色和鵝毛灰等鮮明色調點綴,塑造「家」的那種愜意和溫馨。值得一提的是短片拍攝地點乃屬香港二級歷史建築的龍圃花園,占士邦電影《鐵金剛大戰金槍客》及李小龍電影《龍爭虎鬥》均曾在此取景,因此在當年的外國人眼中,龍圃花園就好像香港中西文化混雜的縮影。《我在這裡等你》短片中的模特兒恍如一組家庭成員,由白晝、雨天到黑夜,游走在這個多元特色的建築與庭園之間,感覺耐人尋味。

兩個品牌的系列與短片雖不能與國際一線品牌豪擲千金的製作相比,但帶出Ponder.er系列那種剛柔之間的忐忑和The World Is Your Oyster那種意味深長的對「家」的懸念,是大路時尚品牌所沒有的。香港這名字近年經常出現於國際新聞媒體,加上多得FFF的協助,把香港時尚品牌引薦到海外,自然能得到更大關注,也許更能讓外國人以不同角度了解當下的香港,和這個彈丸之地的港式時尚。

網上觀看系列短片:www.fashionfarmfoundation.org/hkfgedition

