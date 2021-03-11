花樣年華假期 約會「老房子」 穿一襲旗袍 懷舊酒店一宿

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

下榻博物藝術館 慢活體驗

位於油麻地砵蘭街的東南樓，原來已經有接近70年歷史。在1950年代，它是東南樓海鮮酒家，1990年代改建成商業中心，現時傳到家族第三代經營，則變成了藝術酒店。酒店以香港的殖民地背景作為設計靈感，融合中西元素，並提供多款藝術體驗活動，如咖啡課程、展覽參觀、懷舊服飾體驗等，希望讓客人在鬧市之中，享受一個以藝術療癒心靈的慢活空間。

DIY香包 遊「故事館」

喜歡參觀博物館、藝術館的人，可選購套票裏的「藝遊東南」通行證，進入各特色樓層，探索展廳和體驗館。其中在尋香工作室，參加者可以DIY一個自己專屬的香包，工作室主人兼製香師鄭志堅（Max）將不同種類的香料，如薰衣草、玫瑰等，放在大大小小的瓶罐裏，然而瓶罐上均沒寫上香料的名字，原來這是Max刻意安排，他希望參加者親自打開來逐一嗅嗅，用自身嗅覺出發，不要單單因為名字就對它們設有既定印象。23至25樓則設有舊物故事館，放滿從世界各地的酒店蒐羅回來的舊物，如報紙、打字機、梳妝枱；還有一些比較獨特的展品，例如用頭髮製成的吊飾。大家可以在職員帶領導賞下，一步步了解這些舊物背後的故事。而有別於其他博物館「眼看手勿動」，除了一些特別脆弱和昂貴的展品，這裏的大部分展品都可以近距離觀看，甚至拿上手欣賞。

百件舊服飾旗袍 供住客租借

酒店處處流露藝術氣息，打卡位尤其多，於是酒店順勢推出「花樣年華懷舊服飾租借體驗」，提供百餘件懷舊服飾與旗袍讓住客租借，包括逾30件男裝，參加者亦可以從展示櫃中選擇兩款飾物mix and match。除了在酒店範圍內閒逛、打卡，酒店亦鼓勵大家穿著這些懷舊服飾，走到油麻地富歷史價值之處留影。惟因衛生理由，酒店並不提供鞋子租借，如想拍攝全身照，建議自備純色高跟鞋或其他相配的鞋款。

除了豐富活動及展覽，東南樓的房間設計亦見細心。以樂韻客房為例，是以聽覺享受為重點，捨棄一般酒店房內必備的電視，以藍牙喇叭取而代之，並附上由本地音樂人李國華以油麻地為創作靈感的10首音樂，一邊聽着獨家playlist，一邊看平板電腦的簡介，重新認識油麻地；而另一間主題客房——悅讀客房，則以書本為設計主題，在房間中特別闢出閱讀角落，並在特色牆（feature wall）上掛起一系列書籍，讓平常習慣玩手機的都市人有了重拾書本、閱讀文字的機會。記者參觀過客房後，覺得整體空間偏小，標準房型約122至153平方呎，雖不豪華但勝在裝潢有心思，也有讓人眼前一亮的打卡點，整體來說是不錯的住宿體驗。

■東南樓藝術文化探索之旅

價錢：$1080起

內容：2人入住逸致客房。包括藝遊東南一日通行證，亦可參加五感茶藝或咖啡冲煮體驗、花樣年華懷舊服飾租借體驗、故事夜啡堂等（請於入住前查詢）

網上訂購優惠連結：bit.ly/3pivAJq

■東南樓

地址：油麻地砵蘭街68號

查詢：3708 7788

網址：tungnamlou.com

註：體驗活動必須於入住前預約，不接受即日報名

文：唐可怡

模特兒：Carman

編輯：蔡曉彤

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