星馬fusion菜 自家調醬不鮮不吃

餐廳創辦人陳嘉華（Jeffrey）表示，很多人以為地中海菜只是單純一個西餐類別，但其背後的飲食文化，強調要吃新鮮食材，不吃罐頭加工食品，對於需要大量運用香料醬汁的星馬菜，尤其適合應用此概念，因此餐廳所使用的調味料，一律堅持自家製作及調配。例如人人到星馬旅遊時必吃的肉骨茶，新加坡的做法偏重胡椒味，而馬來西亞版本的藥材味較濃，餐廳採後者做法，並堅拒利用即食藥材湯包，反而以川弓、玉竹、當歸、甘草、黑胡椒粒、花椒粒、八角、杞子、果皮和蒜頭等10多種食材，加入排骨、豬踭、大腸和五花腩熬煮3至4小時成湯，肉質軟嫩入味，加上熱呼呼的香濃湯底，喝完令人感到暖身。

參巴醬燒魔鬼魚 香濃軟嫩

同樣是餐廳主打招牌菜的，還有醬燒魔鬼魚和怡保芽菜雞。魔鬼魚在港不常見，卻是馬來西亞的著名特色菜。當地人會取魚鰭位置，貪其一梳一梳的分佈，肉質嫩滑，餐廳按照正宗做法，在魚身塗上以蝦乾和馬拉盞煮成的自家製參巴醬，燒烤約15至20分鐘，魚香濃郁，冶味不辣；而以山泉水種植的怡保芽菜，咬落香甜多汁，配以本地三黃雞，芽菜吸滿雞油精華，很有地道家庭小菜風味，採訪當日，就有一對新加坡夫婦特地摸門前來餐廳，點這道菜時還配上白飯，吃得津津有味。

■獅城星馬餐廳

地址：中環蘭桂坊德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店1樓

查詢：2382 4888

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