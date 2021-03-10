news：3月中市集工作坊 召集牛仔迷

逛深水埗實地市集 另設網上版

20名本地時裝設計師和藝術家將於3月13至14日舉辦牛仔市集，展示他們的牛仔布產品和藝術品，並供牛仔愛好者選購。市集亦設有網上版，熱愛牛仔的發燒友可隨時隨地欣賞及選購其心水產品。為了讓更多人體驗到牛仔布的多元，共8個街頭牛仔工作坊選址於深水埗的布行及皮革行舉行，公眾可預先於網上報名，親身了解牛仔布的魅力，享受當中交流互動的獨特體驗。

另外，由港九纖維布疋批發商聯會推動，10間位於深水埗的特選布疋店將參與本地設計師品牌展覽，本地設計師將運用牛仔布和參展商店提供的布料，創造牛仔時裝系列；7個入選「國際牛仔設計交流項目」的設計師，亦會在特選合作商店或展覽場地展出作品，藉此機會讓公眾了解牛仔設計發展，並為年輕設計師提供展示作品的平台。

●「香港牛仔節」

網站：www.hkdenimfestival.com

整理：張曉冬