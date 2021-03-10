忠於原著 貼心微調 復刻第4代月球表 經典味濃

自從1972年「阿波羅17號」（Apollo 17）完成任務返回地球後，美國終止了登月計劃，近半世紀以來人類再沒有登上過月球。NASA之前提出新的阿提米絲（Artemis）登月計劃，正是希望重新帶人類上月球。但今年1月NASA測試新太空發射系統時，引擎出現故障，登月計劃時間表也很大機會需要延後。

雖然再次登月之路稍有阻滯，但Omega卻在此時推出Speedmaster系列月球表（Moonwatch）的新一代款式，改良這枚在阿波羅登月計劃中陪同太空人登上月球的腕表。新表配置具Master Chronometer認證的防磁機芯及別具特色的設計細節，被不少忠實粉絲喻為外形最忠於原著的Moonwatch。

微調70、90刻度圓點

今年推出的新款式設計，靈感取材自編號為ST 105.012的第4代月球表，此款式曾於1969年被太陽神11號 （Apollo 11）的太空人在月球上佩戴。品牌在腕表中加入不少細節，包括經典的不對稱表殼、雙斜邊表蓋、著名「Dot over Ninety」刻度，以及經電鍍處理的鋁質表圈上「70刻度」斜對角圓點。其中「Dot over Ninety」和「70刻度」斜對角是不少收藏家辨別舊款Omega價值時的重要指標。腕表表圈上測速計的刻度看似一樣，但細心留意會發現新版月球表右側表圈的90和70位置跟上一版月球表稍有分別，新版的圓點刻度分別在70刻度的正右下角和90刻度的右上方（上一版月球表的圓點刻度分別在70的0字下方和90的0字右側），這設計正是根據曾登月的第4代月球表而來，重新應用到新表表圈上。正正是這些細微卻重要的細節，令大家對這枚新一代Moonwatch着迷。

新一代Moonwatch的表盤亦經過一些改動。參照新表使用的3861機芯的頻率，分鐘軌道由以往款式的5節設計（即1分鐘分為5小格）改為新的3節設計（即1分鐘分為3小格），令秒針在行走時能對應相對刻度。12時時標下方的品牌logo，位置亦比舊版稍稍向上移。主表盤與分鐘刻度則由以往的同一平面，改成梯台式邊緣的表盤設計，增加了表盤的層次，指針末端因應表盤形狀而微微呈弧形。

轉用3861機芯 改良表鏈貼服度

但說到新一代Moonwatch最重要的變動，是它由以往使用的1861機芯，改為裝配Co-Axial Master Chronometer 3861機芯。這枚全新機芯能確保腕表在高達15,000高斯磁場的極端環境下也不會受到影響。腕表獲得瑞士鐘表業界最嚴格的Master Chronometer認證，確保其精確度、性能及防磁效能均達到業界最高標準。

除了表身和機芯，腕表的其他部分亦有經過改良。以鏈帶款式為例，鏈帶採用了每排5片的拱形表節設計。跟以往的月球表一樣，鏈帶配有經條紋緞面打磨的全新表扣，上面飾有光面的Omega標誌，但每個鏈節的尺寸比以往的款式小近一半，令表鏈能更順貼在手腕之上，鏈帶厚度亦比舊款較纖薄，而表鏈靠近表扣的位置也由上代的18毫米稍為收窄至15毫米。

新款Speedmaster系列月球表共有8個款式選擇，包括精鋼表款、18K Sedna金表款和18K Canopus金表款，所有全新款式均享有5年保養服務。其中18K Sedna金和18K Canopus金表殼款式，分別可配搭同物料鏈帶或皮帶，表面和表底均配搭藍寶石水晶表鏡。精鋼表殼則有4個款式，兩枚配搭表面和表底藍寶石水晶款，備鏈帶和皮帶款；另外兩枚鏈帶和織物膠帶款的表面，則用上忠於當時原著的Hesalite樹脂玻璃鏡，亦跟品牌其他Hesalite表款一樣，在玻璃正中間刻有細小的Omega 標誌。

密封表底、刻字 忠於原著

兩枚Hesalite款的表底參照當時的密封設計。密封設計原意是為了防磁的實際需要，新的3861機芯已能防磁，故這次密封表底的設計只為忠於原著。但與上一代比較，表底蓋的外形亦稍有分別，多了一層的梯級形設計上外圍刻有「CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER PROFESSIONAL MOONWATCH」字樣，而原有的中央刻字亦特別加入「IN 1965」，特別強調腕表在1965年被NASA認可成登月任務腕表。

●查詢：Omega 2518 9898

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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