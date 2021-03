時裝買手教路 注新元素 與「舊愛」再續前緣

時尚界潮流向來「嚟得快,走得快」,近年業界提倡的可持續時尚,究竟是「熱潮」還是「未來大趨勢」?香港資深時裝買手Michael Mok指出:「可持續時尚在時裝行業已存在了一段長時間,不過這幾年很多設計師也以此作主題,變得更興起。」

時尚界向來被指為環境污染的元兇之一,近年愈來愈多品牌注重環保,「對地球負責」。身為時尚界一份子的Michael亦有出一分力,「我們採購新的時裝品牌時,都會問對方有否在設計中顧及環保因素。他們大多會在系列中加入可持續元素,事實上,一些著名時裝品牌亦着重環保議題,例如Prada推出Re-Nylon系列,Stella McCartney常在設計中加入環保主題,而無論是recycling、upcycling,還是sustainable的設計,都成為我們挑選服飾的考慮因素」。

永續與創新 相輔相成

自去年起,全世界共同面對的危機亦成為可持續時尚發展的催化劑,Michael表示:「除了衣服,sustainability亦延伸至時尚配飾及lifestyle product之中,現在愈來愈多設計師會在創作中用上循環再造物料、廢料。去年全球爆發疫症,亦令更多人知道環保是一件重要的事。有一些設計師將我們用上的口罩消毒後創造出新產品,例如耳環、袋子或是咕𠱸,構思非常有趣。我認為不論是其後的5年抑或10年,時裝界以至每一個行業,都會繼續注重環保。」

Michael的工作是為店舖及客人找尋流行服飾,接觸的幾乎是最新的一事一物,他怎樣看創新和永續的關係?「我認為兩者是相輔相成,可以透過永續方式創新,創新並不代表一定要製造新東西,其實可以運用舊有的物件remake,令它有一個second life,變成創新的設計。」他舉例說:「例如香港時裝設計師Karmuel Young,他將舊的Levi's 501牛仔褲重新洗水、加入details,變成新款式的牛仔褲。外國就有Greg Lauren,他在舊面料、vintage jacket,加入新元素及個人設計風格,創造出新衣服。」

他欣賞的綠色時尚品牌設計師有不少,「除了一直堅持環保的Stella McCartney及Greg Lauren,來自荷蘭的Duran Lantink、美國的Jetpack hom(m)e,在upcycling或是採用可持續物料方面,他們都運用很多方法、元素作環保設計。至於本地創作,Karmuel Young以外,我亦喜歡香港品牌1997's,他們有一個以舊衫製造的系列,可見他們意識到要把可持續時尚注入設計中」。而Michael強調當中沒有誰做得好或不好之分,因為環保是很難處理的主題,重點在於大家怎樣運用、配合在系列之中。

不同配搭、改造 穿出新感覺

作為時裝人,Michael的工作與生活都離不開時尚精緻的靚衫配飾,他有自己一套買衫、處理舊衣物的方法。「首先買衫時,我會考慮很多因素,如果我要去時裝周的話,我會買一些seasonal pieces、statement pieces;另外,我會購買一些essential items,(他指指身上的襯衣說),如我身穿的這件knit,是很basic的針織衫,便是出自Raf Simons 2009年的設計,它已在我的衣櫃中超過10年,我亦會繼續穿著,每年也可以作不同配搭,今年配襯恤衫,下年則配搭不同的accessories,變成updated的trend。」

若是seasonal pieces的話,Michael會找相熟的裁縫修改衣服,例如將長褸變成短褸,把袖子換成另一種fiber,令衣服可以多穿1至2年。另外,他建議讓裁縫隨自己的身形變化修改,如將布料放寬或是駁布,令衣服看起來如新一樣。不再穿著的衣服,Michael會捐出或是賣給二手商店,例如本地「慢時尚」品牌Something Ode便提倡永續時裝,除了設計升級改造的衣服,還會出售狀態良好的二手名牌衣物。

好一些「超經典」的設計,總會被「眼利」的時裝精看穿是過季服飾,令人有「著舊衫」的感覺。Michael並不認同這說法,他指出:「現在很多人也接受穿著vintage、舊衫,尤其是一些iconic的設計、T恤,或是一些upcycle的衣物。配搭時,我認為可注入個人的元素,例如加入喜歡的配飾,亦可以透過獨特的styling,例如將衣服縛在腰間,增加衣物被重複穿著的次數。」

文:劉詩言

模特兒:Kim(We Management)

化妝及髮型:Sky Sze

(Make Up For Ever Academy)

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

