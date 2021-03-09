論盡教育：王師奶客串選校明燈

王師奶知道有些有歷史有信譽的機構為世界大學排名，如Times Higher Education、QS、US News等，小婦人也上網蒐集本港資料，結果一大堆，有中學排名、小學排名，甚至幼稚園排名。除了三兩間經常入選十大的名校外，其餘群鶯亂飛，有在A榜排名幾近榜末，竟在B榜排第5；又有在C榜排第2的，在D榜名落孫山，被踢出100名以外。差距如此之大，準確成疑。再看所謂調查機構，名不見經傳，甚或有些似是獨行俠，一個老爺一個兵，瞌埋雙眼做交通燈，點紅點綠，家長好容易誤入水滸傳的黑店，輕則破財，重則被剁成肉醬做人肉叉燒包。

網上學校排名 小心亂點

講真話，香港好多矇查查家長，靠對耳仔做人。三姑話某校英文好佢就去報，六婆話某校年年都有人考入大學，佢就披星戴月去排隊。天下父母心雖然可敬，卻也可憐，你的盲摸摸可能把兒女趕入掘頭巷，愛之適足以害之。蒐集資料之餘，王師奶有「無心之得」，直資學校雖然佔盡財政優勢，又有教學語言自主的權利，但真正常排前列的直資亦不外三兩間而已。傳統的資助學校在「選校專家」及一般人眼中仍是「德高望重」。

多宣傳多標語 校長愛名氣 咪揀

王師奶不會給學校排名，只提供大原則，其他細節由家長細細思量。

1. 經常在報章或facebook宣傳的學校毋須考慮，學校不是商品，毋須宣傳。常常將學生活動放在網上宣傳，是向一些愚夫愚婦的家長打毒針，手段固然卑鄙，其心亦可誅。太平山望下來，700幾萬人，總有不少「老襯」，幾百隻羊牯就足以把一群學棍養得肥頭耷耳。報章替你宣傳易過借火，介紹形式可以，訪問形式亦可以，半版全版任君選擇，最緊要照單付款。有實力唔使又報章又facebook嘅，有麝自然香，你見唔見聖瑪利、聖保羅男女、喇沙賣廣告？

2. 不要選全校都是標語的學校。有些學校成間校舍掛滿又橫又直的標語：有宣傳的，例如學界籃球賽得季軍、朗誦比賽入圍獎；有些是自勉，例如做個三好青年：品德好、學業好、禮貌好。紅紅綠綠，好似旺角商店大出血。少少成就吹到好似攞諾貝爾獎，學校目標使唔使直幡橫額唱到街知巷聞？這是一間浮誇的學校，是打腫塊面充肥佬的學校，不選也罷。

3. 有愛出風頭校長的學校不要選。大海航行靠舵手，校長是一間學校的舵手，如果他心不在學校，成日掛住營造私人虛名，間學校靠晒啲副校主任打理。如果隻飛機成日無機長嘅，你坐唔坐吖？

4. 學校唔係收費愈貴愈好㗎，有間成日在facebook賣廣告的私校，賣花讚花香無問題，但收人十多萬蚊一年學費，卻給人排名二百五十幾，就算那些排名的人有眼無珠，但Google全部都排名在100以外。家長們，所有資助學校唔使交學費，亦有好多辦得有聲有色的直資，點解要做冤大頭？

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第336期]