辣媽CEO：老人照顧老人 有苦難言

早幾年我在鏡頭前接受訪問，亦在專欄裏盡訴心中情，公開送父親入老人院的背後原因，是因為只有身為照顧者，才會明白當中所承受的壓力；還得不到體諒，不斷被苛索，有多壓抑多痛苦，只有自己才知道。當所有的關懷關心集中在患病的那個老人身上，我們就忽略了那個看起來健康、但同樣衰老的另一個老人家，其實一樣需要被照顧。

當年母親走了，我接手做照顧者後，才明白那苦痛遠超想像。只是因為母親硬淨死頂不訴苦，表面看起來行得走得很健康，一個70幾歲骨質疏鬆周身關節痛的老人家，日日廿四小時照顧另一個體弱多病的老人家，外人還要冷言：又不是獨力照顧，有工人幫手可以有幾辛苦，這種說話都講得出口，真夠殘忍冷血！想起我當日的盲目，令她百詞莫辯受了多少委屈，7年後的今日，我依然痛徹心扉，羞愧難當！

送入老人院＝不孝？

這個讀者的母親70多歲，婆婆90多歲，婆婆一直有幫女兒們照顧孫兒，所以當母親決定要送婆婆入老人院時，孫兒們覺得非常殘忍。他們認為等同拋棄老人，要她在老人院等死。當日我都有這種想法，我明！孫兒們孝順，願意夾錢請多兩個工人來幫輕母親，竟遭到母親拒絕，更覺得母親不近人情，不孝不念婆婆的養育之恩。

如果講孝道，70多歲的老母，一樣都需要孝順和照顧，對不對？所以照顧婆婆和母親的責任，不應該因年紀而有天淵之別。做子女的做孫兒的，應該同時照顧兩個老人家，而不是把照顧者的責任強加在母親的身上。

講多無謂，親自試一試就見真章。攞一個禮拜假接替母親，完全接手照顧婆婆每一日的起居飲食，一定要包括陪覆診睇醫生。捱完一個禮拜之後再講吧！還要考慮體能體力，想像是以一個70多歲老人家的體能體力去做。記得幾年前有個真人騷節目，一個年輕人身負4包沙包，模擬70多歲時的體能，照顧自己的日常起居飲食。結果那年輕人發覺，原來連扭乾一條毛巾都不容易，行幾步路就氣喘。我們在埋怨投訴浴室的毛巾一直滴水時，可曾體諒老人家的力不從心？

為什麼孫兒不把婆婆接回家照顧？

我們憑什麼剝奪一個70多歲的老人家，盼望有生之年，甚至可能是最後幾年，可以隨心所欲自由自在，過一個屬於自己生活的自由？一生人為家庭為父母為子女，就是沒有為自己，未顧及過自己的感受！既然捨不得，既然請多兩個工人搞得掂，為什麼孫兒不把婆婆接回家照顧？因為要返工因為要搵錢因為無時間，所以理所當然把責任強加在不用返工的老母身上？

讀者問的不是一個我有答案又有資格回答的問題，我能夠做的就是清楚表明我的看法立場。只希望我錯過的，大家不要再錯！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第336期]