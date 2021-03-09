永明的天空：牛年三問

新春期間，你有「煲劇」嗎？有拜年、無拜年也可煲的吧？我也有，是「被煲」的，我發現這是和年輕子女增進溝通的好法子：有共同話題，才有得笑和被人笑（因為跟不上劇情和不諳人氣演員）；既然也被困着，一起笑笑，總好過「困獸鬥」。

除煲劇外，也看了一些繪本……看繪本，絕對是賞心樂事，有時會覺得繪本不止是給孩子看，因為當成年人用心看，或許會看到自己的心。推薦一冊繪本給大家，這是《尼可萊的三個問題》，英文名The Three Questions。牛年的3個問題，十分對應此情此景。

如何成為一個好人？

繪本的主角尼可萊是一個有趣的小男孩，或者是一個年少老成的孩子，因為他的思想比大人還要成熟。故事內容簡單，尼可萊希望成為一個好人，但不知道如何做到。在他心中有3個問題，如果這3個問題都找到答案，他認為一切就會豁然開朗。尼可萊的第一個問題是：什麼時候是做事的最佳時機？第二：什麼人是最重要的人？而第三就是：什麼事是最應該做的事？

為了尋找答案，尼可萊向身邊不同的朋友請教。大家給他的答案都很不一樣，尼可萊覺得都對，但又不是很對，心感疑惑。最後，他決定前往深山，去找長壽而睿智的烏龜李奧求教，因為李奧已活了很久很久，生活經驗豐富。可是李奧並沒有馬上回答尼可萊，只着他幫忙挖掘菜園、翻整園圃，尼可萊爽快應承。故事發展下去，一場暴風雨驟然來到，尼可萊不單完成園圃的工作，還勇救熊貓母子。李奧眼見時機成熟，終於為小男孩解惑，他說：答案就在尼可萊幫忙別人的親身經歷中。

答案關鍵就在自身

「重要的時刻只有一個，那就是當下；最重要的人就是你身邊的人；而最重要的事就是幫助他們這事」。原來，尼可萊自己就是所有答案的關鍵。當李奧請他幫忙時，他全力協助，這個就是當下；最重要的人就是李奧，而最該做的事就是幫忙翻整園圃；救援熊貓母子的經歷也一樣……這冊根據俄國大文豪托爾斯泰短篇小說改編的繪本充滿哲學，透過文字、色彩和圖像，發人深省。

朋友們，或許我們面對的是前所未有的逆流，然而最佳時機、最重要的人和最應該做的事都近在咫尺，關鍵就在你的心，書中以尼可萊手中拿着的風箏來作比喻；聖經箴言提到：你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效，是由心發出……也許，這就是牛年三問的萬能key answer和智慧之匙。

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第336期]