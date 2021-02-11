STEM教學：小學教師妙用環保創意 土炮殺菌機 圖書消毒安心讀

文︰沈雅詩

不少學校都鼓勵學生閱讀，博愛醫院陳國威小學也不例外，惟在疫情下一書難求。一方面公共圖書館有好一段時間暫停服務，另一方面，校內圖書館亦休館，學生根本借書無門！校長韋淑貞說：「上學年度，我們恐防病毒傳播，所以關閉了學校圖書館，完全不提供服務，只鼓勵學生看電子書，但其實長此下去也不是辦法。亦有家長指出，小朋友因為上網課，已經長時間接觸電子產品，不想連看圖書也用電子形式。於是我們開始想辦法，希望在做好消毒的前提下，重新讓學生借閱學校的圖書。」

由學校直接撥款去購置圖書殺菌機或消毒櫃，理應最省時快捷；陳國威小學卻沒有這樣做，反而選擇DIY，韋淑貞解釋：「主要是市面賣的紫外線UV-C消毒機，要數萬元一部，但容量很細，每次大概只能消毒10本圖書，如果要分多次去處理，就需要很多人手，不符合成本效益。」

取材舊文件櫃、風扇、地板

於是今年初，在圖書館主任劉寶珊牽頭、STEM教學組支援下，陳國威小學自製了一部圖書殺菌消毒機，獨一無二兼十分吸睛。之所以說吸睛，是因為這部消毒機所用的材料，大部分也是二手舊物，非常環保。本身是環保達人的劉寶珊，邊打開消毒機邊介紹︰「這個是本來已『退役』的學校文件鋼櫃，這部亦是『老爺』風扇，這些木板是禮堂舊地板，鐵通則是朋友打算棄掉的。要付錢買的，只有紫外線UV-C消毒燈、臭氧機、衣架等，總成本約1200元。」

常識科及STEM統籌主任戴逸華指出，它利用UV-C燈和臭氧機來替圖書消毒。根據他的說法，先用衣架掛起需要消毒的圖書，讓UV-C燈照射到圖書表面，破壞微生物的DNA（去氧核醣核酸）及RNA（核醣核酸），使它們死亡或喪失繁殖能力；再以風扇產生對流空氣，吹起圖書內頁之餘，並把臭氧機釋出的臭氧流通櫃內。戴逸華稱，臭氣能氧化、分解細菌內部葡萄糖所需的酶，也可殺滅細菌。他稍後會為這部消毒機做測試，以驗證它的殺菌消毒效果。

一切準備就緒，陳國威小學終於在月前恢復借書服務。但因為前陣子學生一直無法回校上課，於是學校特意為每名同學訂做了兩個「書．愛回家」圖書袋，家長每周五到學校交收功課、作業時，都會收到一袋5本已經消毒的圖書，讓他們帶回家給孩子閱讀，待下星期還書時，又會收到另一袋新書。

啟發學生創新精神

校方同時把今次教師解決生活難題的經驗帶進課程，讓學生一起實踐STEM勇於探究、積極創新的精神。戴逸華透露：「我們打算在5年級的啟發潛能課內，結合常識科的光、聲及電的學習內容，和同學一起研究做一個消毒家居用品的小型裝置，讓他們有機會發揮創意。」

[Happy PaMa 教得樂 第336期]