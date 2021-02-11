本周FOCUS．採訪手記：疫下報道新常態

意外難料 防疫警覺要提高

最近疫情仍然反覆，慶幸是防疫措施稍為放寬後，一些遊樂場所已經恢復營業。終於有地方能夠放放電，小朋友自然最開心，我們也樂於迎接各個玩樂採訪安排。但相對以往，外出採訪時的氣氛總不及以前，一來小朋友都被口罩遮擋了天真的笑臉，二來大家都提高了防疫的警覺，無論在入場時間、人數、拍攝內容等，都有較嚴格的安排。當然，這都是為了保障媒體工作人員的健康。

可是，意外就是意外，總不能完全避免。試過不止一次在某地點工作後，之後卻得悉那裏曾有確診者出現，心裏暗忖：「唔係咁黑嘛？」雖然未必和確診者在同一時間、同一地點出現，但總會坐立難安，常留意自己有否身體不適，甚至需要接受病毒檢測求個安心。所以希望大家時刻都做好防疫，口罩和搓手液不離身，保護自己同時也可減輕病毒傳播的風險。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第336期]