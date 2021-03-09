名人親子：監製爸爸譜曲 女兒主唱 音樂×心理學 哼出貼地育兒經

文︰沈雅詩

入行近10年的James，曾替不少本地歌手作曲、做監製，包括陳慧琳、容祖兒、謝安琪、許廷鏗、鄭欣宜等，作品有《綁夢》、《螞蟻》等，現屬環球唱片，是著名音樂監製Alex Fung（馮翰銘）的製作班底。但原來醉心音樂創作的James，並非讀音樂出身，「我讀心理學的，4歲開始學鋼琴，第一次接觸作曲是大學年代，幫教會的舞台劇做配樂」；就連入行也是無心插柳，James後來遠赴美國修讀教育心理學碩士，課餘時作曲自娛，回港後參加了一個原創歌曲創作比賽，奪得作曲及編曲組冠軍，因而獲東亞音樂羅致門下，正式入行。

心理學家 P牌爸爸

不過，基於現實考慮，James一直身兼兩職，同時在兩間大專院校擔任心理學課程講師。他說這門學科，對創作音樂亦有幫助，「相信我會較容易了解聽眾會接收到什麼。因為很多時，音樂人都會不自覺傾向把很多意念、很多樂器投放在一首歌上，但其實聽眾未必完全接收到，甚至覺得混亂。我從心理學角度出發，就會拿捏得比較好」。

談音樂、心理學，James信心滿滿；但說到做爸爸，就戲稱仍是「P牌」，不敢自認專家。「理論歸理論，做父母，很多時都要靠經驗。」他坦言，教學多年，運用的都是概念上的知識，實戰經驗不夠，既然女兒已經漸漸長大，遂開始構思，怎樣可把自己平日教書的理論，套用在育兒方面。

話說James家裏有個小型錄音室，經常有歌手前來錄歌。女兒霖霖在耳濡目染下，對唱歌亦有濃厚興趣，常說要「唱埋一份」。爸爸靈機一觸，索性替女兒度身訂做一首歌，作為她的成長印記。由去年中開始醞釀，What makes me beautiful終在上月出街，它有別於一般流行音樂，James採用Big Band曲風，加入大量銅管樂器，營造歡樂熱鬧的氣氛。

論作曲、編曲和監製，James都經驗豐富，但他卻說今次難度頗高，「霖霖沒有學過唱歌，音域不是很闊，要在這樣窄的音域，創作出一個我們喜歡的旋律，並不容易」。而甚少填詞的他，今次亦和作詞人王仲傑合寫，「歌詞表達了我和太太對她將來的盼望，也帶出一些重要價值，例如感恩、自信等」。

為霖霖增添自信，是今次實驗習作的目的之一。在爸爸眼中，這個女兒比較細膽，「所以想她在我們陪伴之下，作些新嘗試，勇敢接受新挑戰」。媽媽Cathy補充，霖霖是一個很怕犯錯的小朋友，「以今次唱歌為例，她很怕自己會唱錯歌詞，怕失敗。所以我們叫她不用死背，教她先理解內容，例如『爸B帶我搭穿梭機』，什麼是穿梭機，我解釋她知，就好像她房間那盞rocket燈，她理解到，便愈唱愈熟，表現得自信一些」。

花5天錄製 藉此學堅持

雖然這首歌只有短短2分35秒，但霖霖前後共花了5天錄製，重複錄了好幾十次，最誇張試過唱足1小時。James承認對女兒要求高，「這首歌不是特別難唱，但要唱得好又是另一回事。至少要音準、合拍子、唱得出味道，達到某一個水平，我才會『收貨』」。小妹妹可有喊辛苦？當然有。「錄完未吖爸B？」是James首兩天在錄音室聽到最多的說話，「但辛苦也要做，這正是我們最想教她的。做任何事想有成果，就要花時間、花心思認真去做，幾辛苦都需要去堅持、面對」。

盼女兒享受音樂

What makes me beautiful在大氣電波播送後，外界對這個充滿童真的小歌手普遍讚好，James也開始構思下一首歌，「仍然會是開心、陽光些的，也想在音樂創作上，給霖霖參與多些」。但他多番強調，「無意、不鼓勵帶囡囡入行」，只是作為音樂人，希望女兒享受音樂之餘，也藉此建立更堅韌的心理質素。像彈鋼琴，James就要求月前才學琴的霖霖，每天要坐定定練習半小時，而且要練到全部準確無誤才算完成。或許有人會說︰太「怪獸家長」了吧？James卻解畫：「我覺得家長對子女有要求，甚至是『迫』，並不等於是怪獸家長，要視乎你『迫』到什麼地步，要求到哪個境地。有時，家長需要給予孩子一些『合理』的要求，只要那些要求、期望是適齡或合乎他們程度，我認為沒有問題。」

問到霖霖今次乖乖合作參與爸爸的破天荒實驗教學，父母會怎樣獎勵她？沒料到James說沒有，「要小心運用賞罰機制」。他解釋，單純用賞罰機制，會出現很多問題，對提升小朋友的興趣、動機未必有正面的幫助，「有時孩子做一件事，本來是因着興趣，由心而發想去不斷做的。但假如家長『夾硬』獎他，小朋友可能會誤解自己，以為做這件事是為了獎勵，久而久之，便忘記當初自己其實是為興趣而做，最終導致沒有獎賞便不做」。

[Happy PaMa 教得樂 第336期]