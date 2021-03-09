知多啲：鹹香葫蘆芝士 佐酒配麵包

意大利人常吃芝士，芝士種類繁多，可以滿足一日三餐所需。Antonio表示，意大利人吃芝士，有時會配搭果醬同吃，他認為最佳配搭是無花果或梨子果醬，可帶出芝士不同風味。Rizzy引入了Caciocavallo牛乳芝士，由於製作過程需要把它吊起、風乾，因而得出像葫蘆一樣的外觀，為方便港人他就叫它作葫蘆芝士，可切粒當佐酒小吃，又可切一大片鋪在麵包上，把芝士烘至微微融化，滿滿鹹香，富家鄉風情。

意國豬頸肉 似老火湯肉香

港人熟知帕爾馬火腿，不過意大利cold cut還有很多種類。薄薄一片的黑松露臘腸，未放入口已聞到厚重黑松露香氣，味道略鹹適合佐酒。Felino臘腸名字源於意國同名小村，據說公元1世紀已經面世，是最早的臘腸款式之一。不要看它樣子普通，聞起來卻有港式臘腸香氣，厚厚一片切下來，入口軟硬適中。Capocollo豬後頸肉，圓滾滾一大塊，Antonio一邊切，一邊說這是他最喜歡的凍肉，香氣撲鼻，有點像我們烹煮老火豬肉湯的肉香，是吃不停口之選。吃肉不離酒，二人拿出珍藏意大利紅酒與朱古力，顯示意大利人熱情好客的一面。

吃不停口的小食，還有意大利南部的杏仁。注意健康飲食的Rizzy，最推崇南意杏仁，認為比起香港常見的加州杏仁，更大更香。烘焙過的原味杏仁不加調味，據Antonio說，每天吃幾顆，對身體有益呢！兩父子像活寶貝一樣一唱一和說起美食，默契自然流露。

■Rizzy Italia

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■The Mast' of Mozzarella & Co.

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