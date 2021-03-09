專家教路 5招驗車 單車新手平安四圍踩

根據運輸署的道路交通意外宗數統計，2020年11月有310宗單車意外，比起2019年同期的194宗，多出近60％。蔡sir指出，香港的單車徑不少都路窄彎多，假日更經常擠滿車手，一不小心便容易碰撞；更何况部分地區的單車徑需上斜落斜，如由大圍至大埔墟接近馬料水渡輪碼頭，以及元朗壆圍南路近錦綉花園的隧道內都有斜坡，屬單車意外黑點之一。他指不少新手的技巧未成熟，有時連直線也踩不到便落場，而上落斜需要更多技術操控單車，因此易生意外。

亂煞易反車 上斜預早轉細波

他補充，落斜時，新手可能在驚惶失措下胡亂煞車，「單車兩邊把手的煞車掣，分別操控前輪及後輪。前輪煞車雖較為有力及有效，惟一旦煞車太急或過分用力，容易『反車』」。蔡sir教路，落斜煞車的正確方法是雙手以同一力度輕按兩邊的煞車掣。

另外，不少新手也未掌握「轉波」（變速系統）的正確使用方法。一般來說，細波段（例如1或2號），相對用較小力量便可推動車輪轉動，通常用來應付上斜路段；反之，大波段（例如9或10號）便要踏更大力去推動車輪。再者，蔡sir指「轉波」需在車輪保持一定速度轉動時調節，否則難以「轉波」，甚至會「甩鏈」。行車時見到前面是上斜路段，便要預先轉去較細波段，準備上斜。

可是，不少新手上斜時錯用較大波段，以致花了很大氣力也僅緩慢前行，此時才想到用錯波段，但已難以轉波。「通常這情况下唯有停車，但此舉可能令後來的單車煞掣不及，或者被迫冒險『超車』，增加發生意外的風險。」

講求協調 單車場地多練習

他強調，要靈活操控單車需要不少技巧，當中涉及一定的平衡力及身體協調，如果自問技術未夠，他建議可以在康文署轄下的單車設施場地練習，例如鑽石山蒲崗村道公園便有一條長約1公里的環迴高架單車徑，當中一段是斜坡，該處人流或車流較少，碰撞風險較低，適合初哥。除了技術問題，當了單車教練多年的他，也留意到不少新手在單車徑上安全意識不足，導致意外頻生，今次他便指出新手易犯的5大錯誤（見圖）。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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