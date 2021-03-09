「奶茶王」盲測 6款即飲奶茶「味」分高下

如你是奶茶迷，不難發現由去年下半年至今，市場上愈來愈多即飲奶茶，這些在網店、超市發售的奶茶全是由工場經人手、半自動或全自動生產的港式奶茶，以玻璃樽、鋁罐、膠樽，或紙包裝出售，售價有高有低，究竟這些量產化即飲奶茶能否貼近茶餐廳奶茶質素？我們請來2018年國際金茶王總決賽冠軍兼金鴛鴦決賽亞軍葉達生，盲測6款於坊間購買得到的即飲奶茶，包括黑白淡奶經典濃滑奶茶、金茶王港式奶茶、太興罐裝港式奶茶、維他港式奶茶、山浪‧淳厚傳統老香港口味和鴻福堂×檀島港式奶茶。葉師傅從其茶味的濃厚度、順滑度、回甘度、掛杯程度和茶色等逐一盲品。

粗幼茶葉溝茶膽 茶奶黃金比例8：2

葉師傅認為靚的港式奶茶，應要香濃幼滑，茶色呈金黃，做到掛杯，即杯邊現奶茶色水，入口沒有太「漿口」的感覺。入口第一啖要有茶味，味濃，在舌頭間有回甘，帶有不同層次。要冲出一杯靚奶茶，必涉及溝茶配方，一般奶茶師傅會用粗、中粗和幼的錫蘭紅茶葉溝出茶膽，粗茶用以煲出茶色，中粗茶能影響濃醇厚感，幼茶取茶味，奶則宜選較淡味的植脂淡奶，而茶奶比例為8比2，製作樽仔或量產化奶茶亦應保持此比例，但核心材料可變化，例如可改變茶膽的粗幼茶比例。

經他盲評試飲，認為以上6款奶茶中，以山浪‧淳厚傳統老香港口味和鴻福堂×檀島港式奶茶較貼近茶餐廳的奶茶味道，當中山浪茶色最貼近金黃色，幼滑度最高；黑白淡奶和維他的出品則最不接近奶茶顏色，不過葉師傅表示，整體水準和茶記即冲奶茶仍有一段距離。

冲調複雜 機器難代手冲

被葉師傅評為最貼近茶餐廳奶茶質素的山浪，其創辦人梁銘倫（Alex）表示他於2019年開始研發，過程中有使用粗、幼和中粗茶葉，亦以超過1款奶品來冲製，現時在工場以人手冲製奶茶後，用機器入樽，每次產量幾百升。Alex決定量產時發現兩大問題，一是奶茶知識多限於口耳相傳的模式，並未能統一標準，故花了大量時間將冲製方法等知識規範和數據化，使每個員工均能冲製出味道一致的奶茶，而量產的最終目的是自動化，但他認為基於暫時未有專門製作港式奶茶的機器，較難做到。「港式奶茶的冲調方式比較複雜，外地的奶茶機根本不合適。」因此他堅持先以人手冲調，將較單一的工序如入樽等以自動化過程來處理。

由2009年起推動港式奶茶文化和曾舉辦多年金茶王比賽的「金茶王」，最近亦推出自家品牌即飲奶茶，可於官網訂購。執行董事及首席營運總監Karen Wong分享，製作即飲奶茶的難度在於如何做到大部分人能夠接受的味道，並將之規格統一。品牌集合多年來比賽的經驗和數據，經2年反覆研測製出常溫飲用的鋁罐裝奶茶，她稱跟足正統人手冲泡配方，堅持用100%斯里蘭卡茶葉和淡奶，不用奶精、茶精，希望製作出奶、茶味平衡，並為大部分人接受的味道。然而，奶類易變壞，他們會將淡奶經高溫消毒，可儲存較長時間，她個人建議放入雪櫃凍飲，味道較佳和清新。

■盲測品評

山浪、檀島 較近茶記味道

葉達生盲測後，認為山浪‧醇厚傳統老香港口味和鴻福堂×檀島港式奶茶較貼近茶餐廳奶茶味道，而黑白淡奶和維他的茶色最不接近奶茶色。

黑白淡奶經典濃滑奶茶（鋁罐裝）

奶味較濃稠 蓋過茶味

賣點：採用100%荷蘭奶源（荷蘭乳牛），常溫飲用

葉師傅：味道像台灣奶蓋茶或紙包奶茶味，色澤偏啡色，整體偏甜，奶味較濃稠「漿」口，蓋過茶味，而表面也有許多泡（$19，7-Eleven）

鴻福堂×檀島港式奶茶（膠樽裝）

回甘不足 甜度適中

賣點：由檀島咖啡餅店親自監製，採用紅茶、淡奶、蔗糖等材料製作，入樽後全程冷藏

葉師傅：茶色接近茶餐廳冲泡的奶茶，可是茶味和回甘不足，可能是製茶時主要用粗茶葉取茶色，而沒有甚至只用很小量幼茶，因幼茶能提升茶味。奶味比黑白淡奶差少許，甜度適中（$20，鴻福堂分店及檀島咖啡餅店）

金茶王港式奶茶（鋁罐裝）

茶味弱 奶味濃厚偏甜

賣點：採用100%錫蘭紅茶，無添加香精，奶品經高溫處理，可常溫飲用

葉師傅：茶味弱，茶色像即溶奶茶，奶味口感濃厚，偏甜，偏向阿華田的甜味（正價$18，金茶王網店）

山浪‧淳厚傳統老香港口味（玻璃樽裝）

茶色近金黃 回甘有掛杯

賣點：採用優質粗、幼和中粗紅茶茶葉，以及多種奶品，以人手冲調後，用機器包裝和入樽，入樽後全程冷藏

葉師傅：6款中最貼近茶餐廳港式奶茶的質素和濃厚感。茶色貼近金黃色，色水夠，茶味飲得出是用不同粗幼茶葉調配，樽底有茶葉碎，感覺粗茶比例偏多，少澀口，回甘，有掛杯感（1套4款口味 $140，好生活網店及其他零售點）

太興港式奶茶（罐裝）

似即溶奶茶 稀薄很甜

賣點：嚴選多達5種斯里蘭卡茶葉及全脂淡奶等製作，可常溫飲用

葉師傅：味道似即溶奶茶，較稀薄，很甜，茶味弱（$8.9，太興或各大超市有售）

維他港式奶茶（膠樽裝）

質感較稀薄 無回甘

賣點：精選錫蘭茶葉，並加入淡奶調製，可常溫飲用

葉師傅：味道感覺像即溶奶茶，茶色和濃度較差，沒有回甘。相對其他奶茶沒那麼甜，質感較稀薄（$8.3，各大超市及便利店）

黑白淡奶經典濃滑奶茶

查詢：fb@BlackandWhite.HK

鴻福堂×檀島港式奶茶

網址：www.hungfooktong.com

金茶王港式奶茶

網店：kamchamilktea.myshopify.com

山浪‧港式奶茶

查詢：fb@MtWaves

銷售點：goodlife.com.hk（好生活）

太興罐裝港式奶茶

網店：www.fanfanslife.com（泛飯生活）

維他港式奶茶

網址：www.vitavitasoy.com

金大班

地址：牛頭角樂華南邨熟食亭地下9至12號舖

查詢：3104 0484

文：陳麗斯、康詠然

編輯：梁小玲

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