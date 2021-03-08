再世情人的淚 照顧認知障礙爸 無眠48小時

情人節遇上晚市禁堂食和限聚令，我打算親自下廚炮製情人節大餐。當日出門採購食材之際，收到友人求救信息，一名患認知障礙的長者，近日病况嚴重，大吵大鬧，女兒為照顧他，48小時幾乎未瞌一眼。

今年情人節大餐是……

剛過去的農曆新年，我配合政府呼籲，沒有聚首吃團年飯、沒有去拜年、沒有行花市，盡量保持社交距離，一日三餐都留在家中。不過，即使你想多留在外，其實也是困難的。因為晚市沒有堂食，而且2人限聚令下，想外出吃團年或開年飯，談何容易。看到眾多奄奄一息的食肆，我亦感到無奈。

情人節大計

年初三，碰巧是情人節。我告訴太太：燭光晚餐沒了，不過你會有個驚喜。家母是烹飪高手，任何時節，都能弄出一桌美味應節食品。尤其在農曆新年，她做的蘿蔔糕、年糕、芋頭糕、油角、芋蝦、茶泡、水晶餅……每每想起都會垂涎三尺。我自小伴着母親在廚房團團轉，做她的小助手，有時幫她搓粉，有時替她洗菜，自覺就算不是高手，或許已得到多少真傳。因此，便暗中盤算：不如就讓我來親自炮製一個情人節大餐給大家嘗嘗吧！

情人節當然是吃西餐較適合，而且西餐準備工夫或許會少一點。頭盤牛油果番茄仔沙律菜，再加芒果煙三文魚及芝麻蝦多士。湯就用攪拌機攪爛半個南瓜，加豆奶，做南瓜豆奶湯。至於主菜，我打算買M6或極上品質牛扒，希望用上最好肉質彌補偶爾失誤的烹調；伴碟用薯蓉、西蘭花和蜜糖豆。至於甜品，就簡單一點，買現成的算了。

一經計劃，篤定菜單。難得的假期，不用回診所，就讓我抓緊這個機會，展現一下封塵多年的身手。中午後，我準備出門買食材。臨行前，鄭重吩咐家人：「今晚餐飯，等我返嚟先搞。你哋千祈唔好整住。」

一個求助電話

剛啟動汽車引擎，卻收到友人傳來的信息：

「梁醫生，不好意思，打擾你。我朋友的父親患有認知障礙症，近幾天情况實在嚴重，在家大吵大鬧，更出手打人，控制不了。你這幾天有沒有開診呢？」

友人是一名社工，多年前在工作上認識，不過不經常接觸。因此，我相信友人的朋友一定十分困擾，不知所措，求助無門。否則的話，她是不會在大年初三，急找幫忙。但是，診所要年初五即兩日後才開診。看來這病人家屬一定是焦急萬分，有點等不及了。於是，我回覆：「如家屬能安排，可帶病人到醫院門診部，我現在可返醫院應診。」果然，手機立即傳來：「會盡快前來。」有見及此，我唯有立即轉航，打道回院。

病人是一名86歲老伯，3年前診斷出認知障礙症，在公立醫院精神科定期跟進及覆診。老伯與女兒及家傭同住，起居生活主要由家傭照料。在2020年，老伯曾因輕微中風入院。幸好出院後，他仍能維持某程度上的自理，可以自己進食及上廁。不過，記憶力難免衰退，對新近發生的事全無記憶，而且亦經常自言自語。

「究竟有無藥可以食」

甫坐下，病人女兒便追問：「醫生，我都唔知點算啦！真係無晒符。點解佢會咁？究竟有無藥可以食？」

原來病人兩星期前開始情緒極為波動；常常大發脾氣、拍枱拍櫈、推倒物件、指罵家人、晚上不睡覺、整夜大吵大鬧，甚至出手打人。女兒為怕爸爸揮拳打家傭，唯有寸步不離看管着他。病人女兒告訴我，她已有48小時未瞌過一眼。

追查病歷，老伯患的是認知障礙症。早前檢查雖未確定是阿茲海默症或其他病變，但是去年中風，肯定是最近病情加劇的主因。中風引致腦血管病變影響腦部接收信息的功能，病人會產生錯覺及混亂，如表達有困難，情緒便會變得不安，因而大發脾氣。另外，如果遇上痛症像關節炎、腰背痛等，患者情况便會更壞。礙於不懂表達，他們就只有用吵鬧方法來吸引注意。但當獲關注後，他們往往忘記了原先訴求，或根本沒有正常表達能力。於是，便會變本加厲，更會用上暴力。在我的病人當中，有很多躁動只是因為便秘肚痛而已。

至於日夜顛倒的問題，可能是因為他們信息接收混亂，誤以為夜晚才是活動時間。有病人會催促家人深夜出門上班，有些則三更半夜開門落街飲茶。就算留在家裏，也會整夜行來行去，沒有一刻安寧。不過，有部分原因是因為他們日間缺乏活動，整天留在家中打瞌睡，無所事事。既然日間睡多了，晚上便無法再入睡。因此，同住家人及護老者便承受莫大困擾。一方面怕他們走失，擔心有危險，另一方面又要分分鐘盯着他們，不得鬆懈。長期如此，照顧者都會精神崩潰、身心俱疲。

當我解釋到這裏時，病人女兒凝在雙眼的淚水，一下子就滾了下來。是的，照顧者的壓力真是非比尋常。尤其，當照顧至愛的父母親或老伴時，我們的焦慮、負擔和困惑真是有如千斤重。但是，若重擔一直加重再加重，擔挑總有一天會斷。所以，照顧者一定要懂得卸力，要預留一些個人空間。在照顧之餘，必定不能使自己burnt out（壓力爆煲）。其實，社區有不少支援服務。像「陪月」一樣的「陪老」服務，可以讓照顧者短暫抽離及喘息，真有莫大幫助。

「囡呀，你唔好咁擔心啦」

因此，我建議先找出病人不安的原因。其次，就是要尋求合適的社區支援服務。

女兒說：「講起上嚟，兩年前，爸爸曾因嚴重腰背痛而入醫院。今次係唔係腰痛呢？」

我回答：「極有可能。不如先替伯伯檢查，嘗試找出是否痛症。然後再看是否需要用止痛藥物紓緩。短期內，可以用協助睡眠的藥物，希望伯伯晚間能安睡。不過，最重要還是要盡量讓他在日間保持清醒，減少打瞌睡，參與多些活動，到戶外散散步，做做訓練，去去日間中心等。」

當我再向病人女兒介紹現有護老支援服務時，老伯突然抬頭凝視女兒，輕輕拍她的手，柔聲道：「囡呀，你唔好咁擔心啦！阿爸自己搞得掂㗎。你最緊要顧好自己呀！」

病人女兒的眼淚又再一次滾下來，滴到伯伯手背上。有人說：女兒是爸爸的再世情人。於我來說，某程度上，這可能是真確的。這時手機信息震動，是太太傳來：「WRU？Back now？」

哎吔！看來我想一展身手的機會要泡湯了。我還是最好盡快衝到醫院附近超市，買那隻已烤好的香草燒雞，把它轉為今晚的主菜。希望我能趕得及，燒雞還未售罄。而更希望的是：情人們不會介意這變更了的主菜。

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：林曉慧

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