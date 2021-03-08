衛生處方：時刻關注乳房健康

香港癌症資料統計中心數據指出，乳癌第一至三期的5年相對存活率（76%至99%）明顯較第四期（30%）高，顯示愈早發現乳癌，愈早接受治療，可以提高存活率。因此，提升對乳房疾病的警覺，及早識別乳癌，十分重要。

乳癌早期徵狀未必能輕易察覺。婦女應熟悉自己乳房平常的外表和觸感，在日常生活中，例如洗澡、換衫和搽潤膚露時，多留意乳房有沒有出現不尋常變化，例如：

‧乳房出現硬塊

‧乳房的大小或形狀改變

‧乳房或乳頭皮膚有異樣，例如變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」

‧乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

‧乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

‧腋下有新增硬塊或皮膚變厚

如發現任何異常，應盡快求醫。

政府委託香港大學作香港乳癌研究，分析本地婦女罹患乳癌的風險因素，設計了一套適用於香港華裔婦女的乳癌風險評估工具。研究結果發現除年齡因素外，其他因素包括：有直系親屬（母親、姊妹或女兒）曾患乳癌，曾診斷患有良性乳腺疾病，從未生育或第一次生產年齡較大（30歲或以上），初經年齡較早（11歲或以下），超重和肥胖（體重指標為23或以上），以及缺乏體能活動。

奉行健康生活有助預防乳癌，例如恆常體能活動，維持健康體重及腰圍，避免飲酒等。如果女性在較年輕時生育，並延長母乳餵哺期，也有助減低患乳癌風險。

依風險高低 適時造影篩查

此外，以風險為本的乳癌篩查亦能及早發現乳癌，以便患者獲得適時治療。乳房X光造影是一種常用的篩查方法。政府「癌症預防及普查專家工作小組」就不同乳癌風險水平的婦女作出下列篩查建議：

．高風險婦女（例如確認帶有BRCA1/2基因突變），應諮詢醫生意見每年接受一次乳房X光造影篩查

．中等風險婦女（即只有一名直系女性親屬在50歲或之前確診乳癌，或有兩名直系女性親屬在50歲之後確診乳癌），應每兩年接受一次乳房X光造影篩查

．其他一般婦女，如年齡介乎44至69歲而有某些組合的個人化乳癌風險因素（包括有直系親屬曾患乳癌，曾診斷患有良性乳腺疾病，從未生育或第一次生產年齡晚，初經年齡早，體重指數偏高和缺乏體能活動），令罹患乳癌的風險增加，建議她們考慮每兩年接受一次乳房X光造影篩查，並建議使用合適的風險評估工具評估乳癌風險

然而，所有篩查測試均有局限，且並非百分百準確，可能出現假陽性和假陰性結果。婦女若考慮接受乳癌篩查，應先諮詢醫生意見。想了解更多乳癌預防及篩查的資訊，可瀏覽www.cancer.gov.hk/breastcancer，今年稍後會提供由香港大學設計的乳癌風險評估工具。

文：劉昌志（衛生署非傳染病處高級醫生）