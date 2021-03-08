兒童，尤其是嬰幼兒，體質和免疫系統功能和成人大不相同，對病毒疫苗及許多藥物的反應也有很大分別。因此在成人身上做的藥物或疫苗測試結果，不能照單全收以為在兒童身上也有同樣效果。新冠疫症來勢急遽令人措手不及，科學家和各大藥廠倉卒研發疫苗，至今所有臨牀研究對象都是18歲以上人士，新冠疫苗對兒童的安全和效用，尚屬未知數。雖然已有藥廠開展了第三期的兒童臨牀研究，可是因為種種原因，兒童，特別是嬰幼兒的臨牀研究比成人的困難得多，兼且需時甚久，相信還要等待一段不短日子，才有兒童新冠疫苗面世。

兒童打疫苗比成人複雜得多

其實，只要看看衛生署制定的指引，便知道給兒童接種疫苗比成人複雜得多。有些疫苗，嬰兒呱呱墜地便要接種第一針（例如乙型肝炎疫苗），有的卻要延遲兩個月（例如預防白喉、破傷風、百日咳及小兒麻痹症的「混合針」）至1年（例如預防麻疹、腮腺炎和德國麻疹的混合疫苗）不等，人類乳頭瘤病毒疫苗更要等到小孩讀小學5年級（約11歲）時才接種。所有疫苗都不是接種1次便了事，最多的要接種5次才算功德圓滿。

衛生署的指引，不是閉門造車，而是參考世界各地的經驗及衛生當局指引，再考慮本地環境而制定，主要是根據不同年齡兒童受感染的可能，以及免疫系統功能對疫苗功效的影響。其中一個例子，是麻疹疫苗的應用。數十年前，香港差不多每個小孩都會患上麻疹，所以每一個新生嬰兒的母親，曾經患麻疹的機率極高。這些母親體內都有對抗麻疹病毒的抗體，通過胎盤傳送到胎兒體內，所以嬰兒出生後都不會受到麻疹病毒侵襲；可惜好景不常，這些外來抗體會逐漸消失，到9個月後差不多消失殆盡，嬰兒便會容易受到麻疹感染。所以那時香港衛生署的疫苗指引，是嬰兒在9個月大必須接受麻疹疫苗。可是後來發覺，9個月大的嬰兒，因為免疫系統還未完全成熟，接種疫苗未必能產生足夠抗體，抵禦病毒侵襲，但要是把接種年歲推遲，勢必令許多9個月後的嬰兒受到麻疹荼毒。直至香港因群體免疫令麻疹差不多絕迹，衛生當局才把麻疹疫苗接種推遲至1歲。

自古流傳說法，「寧治十男子，不治一婦人。寧治十婦人，不治一小兒」，真的是經驗之談。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）