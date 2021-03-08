小心愈洗愈油 堵塞毛孔 盲目「油洗臉」 隨時「火山」爆發

網上有人推崇用天然方法護膚，用植物油洗臉，以南瓜、蜂蜜自製面膜，標榜天然無添加化學品。天然材料護膚，是否一定安全有效？用油洗臉，皮膚會否愈洗愈油？

坊間流傳「油洗法」，指用植物油洗臉，實行「以油溶油」，卸妝同時潔面，聲稱配合按摩更有效清除毛孔雜質，令皮膚變得柔軟。到底是否如此神奇？香港大學內科學系名譽臨牀助理教授、皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，從科學角度而言，以油洗臉有機會溶掉較多化妝品，「油洗法有少許道理，算是民間智慧」；惟未有證據指油洗法對潔淨毛孔有很大幫助，他對使用油來冲掉毛孔污垢仍有保留。

經乳化才可完全洗淨

他解釋，大部分化妝品均屬油溶性，若以油洗臉，的確可以令化妝品、防曬品溶解，清潔效果或會較卸妝水佳。不過，以油洗臉「要好小心」，因為油不溶於水，僅用清水未必「可完全洗掉油分」。一般而言，以油抹走化妝品後，需要用乳化劑將水、油混合，透過乳化過程才可洗掉溶於油的化學物質；若只靠油抹掉化妝品，而未有洗掉油分，未必達到理想的清潔效果。

陳俊彥補充，以油洗臉可為皮膚補充油脂，「某程度可滋潤肌膚」。惟若清洗不足，一旦有多餘油脂留在皮膚，可能堵塞毛孔，引致暗瘡。用油洗法一方面要注意洗掉大部分油脂，避免堵塞毛孔，另一方面又要留有小部分油脂滋潤皮膚，「如何拿揑會好困難」。

視乎天氣體質 非人人適合

不少人以為天然產品因化學物質較少，不易致敏，惟陳俊彥表示這說法未必正確，「好像有人會對雞蛋、芒果過敏一樣，純天然的東西亦會導致敏感」。他提醒，植物油含蛋白質，有可能引起皮膚過敏；若加上榨取植物油過程中消毒未及妥當，或未完全抽出雜質，亦有致敏風險。「市面上有好多價錢不太昂貴的卸妝油，有同樣清潔效果，未必需要用植物油洗臉卸妝。」

註冊中醫潘咨遐亦指，暫時未見有中醫文獻證實油洗法功效。油的種類繁多，用油護膚亦要視乎天氣及體質而定，並非所有人適合；加上若未知油中會否加入其他成分，擔心貿然亂用，「到時都不知道是什麼東西引致敏感」。以玫瑰果油為例，她使用後會皮膚敏感；她亦遇過病人用近年受藝人吹捧、被奉為濕疹救星的草本油，未見有明顯效果，「（油）對某些人會是刺激，不一定個個適合」。

熱水洗臉 肌膚乾燥易發炎

除了用油洗臉，油洗法另一個要點是要以熱毛巾敷臉。惟坊間有指用熱水洗臉會令毛孔擴大，到底是否有根據？用油洗臉，還有什麼要注意？陳俊彥指，熱水溶解油脂的能力較高，故用熱水洗臉，皮脂質會更易被徹底洗去，令皮膚表面乾燥，有可能導致濕疹、敏感性皮膚炎等。當皮膚乾燥時，身體補償機制會增加油脂腺分泌，特別在眉心、鼻翼、T字位或U字位等油脂腺較多的地方出油，或導致脂溢性皮炎、暗瘡等問題，故不建議用太熱的水、毛巾洗臉和敷臉。

暗瘡肌用艾草皂 或「太補」爆瘡

潘咨遐亦補充指，油洗法建議用油按摩後，再以手工皂洗臉，惟製作手工皂可用的材料眾多，容易用錯材料而不知，如皮膚上已有含膿暗瘡，再用有補益效果的艾草手工皂洗臉，「有可能太補」，反而令暗瘡爆發。而肥皂亦較「乾身」，乾性皮膚未必適合使用，或會「愈洗愈出油」。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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