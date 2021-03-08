醫徹中西：身體好轉 精神「鬆綁」

一名60歲女士，眼見辦公室大廈的管理公司經營不善，壟斷又偏私的行徑影響租戶，她因正義感為大廈租戶出頭，不分晝夜追查及處理大量檔案及證據，勞心勞力至夜返夜飯。一年後事件還未解決，自己又要搬家，出現筋骨痠痛，並突然有憂鬱、驚恐徵狀，整體無氣無力。她接受精神藥物治療後，徵狀有所改善，但整體運作仍然有困難；去年秋初開始怕凍，加上之前筋骨痠痛，生理徵狀更見明顯。

她生理狀態不佳，精神因而缺少支持，於是精神、情緒進一步受壓抑。她接受中醫藥減退生理上不適，但精神負擔仍未解決：心血消耗，肝火未盡，以致生理及精神健康都需要找辦法解決。可惜環繞她的問題層出不窮，手上要做的事積少成多，家人又因誤會而不明其心意，發難施壓。心、身、環境一波三折，這是精神病人常見情况。

藥物治療和心理輔導，未能徹底治癒。中醫看到她脾肺腎虛，肝木氣盛則心火旺，木旺則脾土虛，土不培金則肺虛，肺不生水則腎虛，腎水虛不涵木則肝木燥生風；形成惡性循環。這不是簡單用柴胡、葛根、黃芪等湯方可解決，必須增強身體運作康復的狀態，再慢慢疏解環境因素使她鬆綁。

身心儲備耐力 遇事易逢凶化吉

她服用中藥後，身體好轉、精神回穩，但整體運作仍未回復正常。丈夫每天早上為她按摩拉動腳趾及溫暖下肢，她有一日覺得鬆開緊繃了的背部。另外又囑咐她早上起牀後曬太陽作光療，每星期行上樓梯做運動，最近精神開始加速好轉。

每一種醫學都有其系統思維，需知己知彼，才有機會百戰百勝。生命得失不隨意，未必每事可靠可控，或會因過失或無端禍起。但辦法總比困難多，找到最合宜解決方法者，又或加強自助力，既要獨立自主又要互依互助，身心儲備耐力，遇事也許較易逢凶化吉。願祝大家腦活神精，心清氣融。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）