知多啲：按穴、清潤飲食 靜心寧神

心腎之間的配合，與高血壓和心血管疾病有密切關係。研究顯示，心或腎其一器官出現急性或慢性功能變化，亦會影響另一器官的功能，專家稱為「心腎症候群」（cardio-renal syndrome, CRS）。因此，不難發現心臟病患者的腎功能特別容易受影響；慢性腎病（chronic kidney disease, CKD）患者罹患心血管疾病的風險亦比一般人高。

解決心腎不交的難題，可透過改善日常生活習慣，勞累捱夜、工作壓力、辛辣上火食品和性生活過度等應盡量避免。每晚花幾分鐘按摩穴位，「勞宮穴」和「湧泉穴」分別屬水和火，位於手心和腳心上，能疏通體內氣機促進陰陽相合，調節上熱下寒的情况。食療方面，建議選擇百合、麥冬、蓮子等清淡滋潤的藥材食材。最後，緊記要保持心境平靜。沒有「心火盛」，自然就會健康長壽！