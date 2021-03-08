護腎：尿液微淡黃最佳 透明或飲水過量

飲水與健康息息相關，生腎石主要原因與飲水不足有關。泌尿外科專科醫生樊志偉指出，多飲水增加排尿量，可降低尿液濃度（尿液顏色較清淡），能減少結石形成或復發率達八成。尿液顏色呈微微淡黃色為最佳，完全透明反而不理想，反映飲水過量，稀釋血液中的電解質，影響心臟、腦部運作。一般而言，每日約1500cc的尿量（初時可用量杯量度）為參考，依個人生活習慣調整喝水量。若嫌開水淡味，可以飲檸檬水。檸檬水中含有檸檬酸，有助減少結石形成。

「沒有藥或食物可以補腎，只能避免弄壞腎臟。食過多肉類會增加代謝廢物，令腎臟『操勞』，經常挑戰個腎，佢咪頂唔順！」樊志偉建議，飲食上注意不要過量進食高草酸食物，如豆類、菠菜、堅果、茶，少吃高脂肪、高蛋白質、高鹽食物，多吃蔬果，均衡飲食。

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