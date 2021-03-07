無定向學堂：小狗亂吠亂咬因乜解救？

訪問約在九龍城，Eric帶着剛從美容店洗完澡的6歲愛犬Teeny上車，Teeny香噴噴又啖定地跳上後座，與攝記親暱並坐，毫不怕生，而這輛車的車牌正正就是「TEENY」，Eric愛狗之心顯露無遺。Eric說，初領養Teeny時，天生細膽的牠對周遭聲音甚為敏感。膽小是香港寵物狗常見行為問題之一，小狗無論對周遭環境、人類與狗隻都同樣恐懼，他見過徵狀最嚴重的，是身處車內的小狗，主人只是打開車門一小道門縫，當門外有狗經過，小狗已經恐懼得失禁。「面對恐懼的狗是需要多花一點時間，因為首先並不知道牠害怕的是什麼，接着要花時間帶牠外出，多見識世界，讓牠知道外面無事發生。當牠信任了我，就可以好自然地跟隨我完成一系列任務，一齊周圍走。」他溫柔地輕拍Teeny說：「牠慢慢見多了人，慢慢明白出街是好的、無壓力的，出到街還有小食吃，就無問題。」

怕雷聲點算？

至於很多小狗害怕雷暴聲，Eric則說這些大自然的聲響，按小狗天性是會在森林中找一個洞匿藏起來，避過這場暴雨和雷電，因此可在家中為小狗創造一個安心空間讓牠躲起來休息，不要騷擾牠。

問題1：膽小

原因：害怕周遭嘈雜環境聲、害怕人與狗、不喜歡社交等

※可試試

1.多點帶狗外出，認識世界，知道出街是安全的。

2.讓牠信任主人，相信主人會保護牠。

3.在家中給牠一個安心空間靜靜休息。

Eric在2018年國家地理頻道《金牌馴狗師：亞洲接班人》中，從10名亞洲選手中脫穎而出奪得冠軍。他13歲時緊隨家人移民澳洲，後來在墨爾本犬隻訓練師學院讀書，2006年回流香港。他說與澳洲相比，香港狗行為問題比較嚴重，始終居所狹小，下樓亦人多車多又繁忙，這種忙碌的氛圍令人和狗都存在很大壓力，因而產生很多行為問題。「香港周末，很多狗主未必有假放，就算放假都只是與狗錫和玩。在澳洲周末時，狗主會帶牠們walk或教導牠們服從指令，或上一些小組班，讓牠們與其他狗相處和玩，因此澳洲的狗比較友善和融入大自然多一些。」

遛狗技巧

不靠no不大力拉狗繩

談到每一個行為問題，Eric說要先令小狗信任主人，但要如何培養人狗互信？他解說最好的方法是自小教導，從幼犬階段已經要和牠溝通，讓牠知道什麼行為可做和不可做；到5個月至1歲大，開始教導基本服從指令，即sit、down、come、stay等；之後讓牠接觸其他狗學習社交禮儀。

至於成犬怎樣教？他說重點之一在於 walk（步行），「平常要做少少基本服從指令的教學，然後帶牠行路，不是一落樓就不斷說no、不斷用狗繩chok牠，而是用零食令牠的注意力集中在主人身上，慢慢明白為何要跟着你行路。如果牠突然衝前或失控，就輕輕用繩拉牠，告知牠這是錯誤行為。慢慢地讓牠知道你是in charge，不可以亂來」。

遛狗是有技巧的，一旦狗主做出錯誤示範，反會刺激狗的情緒，他提到「好心做壞事」一例：遛狗時遇上其他狗，在兩狗都未認識彼此時，貿貿然帶狗衝前和其他狗相處，則很容易造成衝突。

問題2：亂吠／亂衝

原因：對環境不熟悉、恐懼、興奮等

※可試試

1.多帶狗外出，認識世界。

2.適時用狗繩輕拉，糾正錯誤行為。

3.利用基本服從指令，令牠平靜。

4.用食物令牠將專注力回到主人身上。

鬆獅、柴犬、藏獒難教

宜多下指令

寵物狗變惡的原因，分為先天和後天。原來不論品種，有些狗天生就是總統或是領導者角色，「牠站出來和做出來的行為會自信些，尾巴和頭都抬得很高，而且不太喜歡玩」。在這種情况下以硬碰硬，例如大聲喝令和威迫牠聽命，注定是失敗的，「因為牠的天性就是要挑戰世界、控制其他動物，不會輕易屈服」。

因此狗主必須耐心地在日常生活中多下指令，創造出狗主的領導角色。「學指令對牠們來說其實是一件好事，給予牠們多一點思考的機會，不一定代表操控牠們。當然都很視乎你如何下指令。」他說下指令對於一些相對難教的品種，例如天性固執的鬆獅狗和柴犬、幼時不加以管教或會成為「one man dog」的藏獒等都很需要，因為此舉既可令牠們動腦筋的時候冷靜下來、亦會更明白你是處於主人地位。有相對易教的品種？Eric說，一些體力不太大的狗，例如摩天使、查理士王小獵犬相對其他品種沒那麼活躍。

問題3：咬人

原因：幼犬出牙感不適或覺得沉悶，長大後變本加厲等

※可試試

1.主人要克服恐懼，提升自信心。

2.多遛狗，建立人狗互信。

3.不要經常逗牠玩，避免過度興奮。

4.牠用口咬你時，主人反應不要太大，並反覆指正行為錯誤。

5.與牠互動時，改用玩具，讓其條件反射轉移到玩具上。

Eric分享一段觸目驚心的影片，是一隻一歲半大黑色柴犬多次咬傷婆婆的手，需入院縫針。「上門時見到情况覺得好心悒，婆婆都好愛狗的，所以選擇用圍欄圍住房間。」後來，他了解到原來那隻狗小時候喜歡「play bite」，用口和主人玩耍，慢慢以為咬手是正常行為，導致長大後變本加厲，一發脾氣就用力咬傷主人。Eric最終用了4堂時間，每堂約一個多小時，糾正了牠的行為，現在婆婆已經可以帶牠行街和邊摸牠邊看電視了。

沒有改變不到行為的狗

人們總以為，領養的狗較寵物店買回來的狗更難教導，Eric斬釘截鐵說：「都是一樣，所有狗都有各自的問題。只不過是養大的狗，你不清楚牠經歷了什麼。從狗店買的BB狗，其實一樣不知道牠長大後會否變曳。」

他強調當了馴犬師20多年，從來沒有遇過改變不到行為的狗，只有不願意改變的主人，「你養牠，你有否深入了解過牠？坊間有很多資訊可學可試，雖然未必適合用於每隻狗身上，但只要願意去學、去教育，領養是幫緊一個生命和幫緊大自然」。

問題4：胡亂大小便

原因：不知道如廁位置、霸地盤、挑釁等

※可試試

1.掌握牠大小便時間，引導牠到指定的範圍如廁。

2.縮小其活動空間，令幼犬知道這裏是牀、是洗手間，是牠的空間。

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 朱安妮、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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