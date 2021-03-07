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星期日生活

開門讀書：無力的侵襲

【明報專訊】無力，很可怕。公平公義，本應如大水江河一樣滾滾滔滔，現實卻是乾涸枯竭，極盡欠缺。世界不應如此，所以我們忿怒，但力歇無聲、無能為力，只有看着珍視的一切，每天一點一點地失去。

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