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2021年3月7日星期日
星期日生活
星期日現場：你見到有我，我見到有你
手指公，舉正面
手勢
毛嫂手上那張家屬旁聽籌
星期日現場：元朗最後一夜與凌晨04:22的十二芒星
周日話題：習慣成為自由的人
七情上面：度過艱難的一周：苦與美共生為一 A Painful Week with Brother David Steindl-Rast
周日話題：段王爺與傅斯年
圖文城市：「那殘缺不明的月光和半隻鹹鴨蛋殼」
忘記修昔底德陷阱：諾斯諦論的概括力和解釋力
開門讀書：無力的侵襲
5年C班RE－U：放棄港大走入廚房 細火烹調香港社會科學
十二因緣：倒行的人
劇透紙背：煮飯仔更有營養——香港的短片力量
評影習寫：人民的詩學《Burma Storybook》
家明雜感：《靈魂奇遇記》好好活出每一天
影片簡評
咩世界：第182期 ／英雄樹
漫畫連載：That City那城 Vol. 36
星期日文學‧緬甸詩歌的此刻和往日：「他們想用陰莖在軍方的臉上刺青」
{茶記觀察達人}黎的琛 變身伙計 解讀茶餐廳人類學
餐桌共學：意大利人常備醬 發現番茄的美味
無定向學堂：小狗亂吠亂咬因乜解救？
綠色生活：他們的家園 我們的垃圾崗
ways of seeing：日本學者爬文 翻中國古籍 廁與井傳說不絕 古人怕怕？
未來城市：建百公里環嶼遠足徑 推動保育反破壞生態？
開門讀書：無力的侵襲
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【明報專訊】無力，很可怕。公平公義，本應如大水江河一樣滾滾滔滔，現實卻是乾涸枯竭，極盡欠缺。世界不應如此，所以我們忿怒，但力歇無聲、無能為力，只有看着珍視的一切，每天一點一點地失去。
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