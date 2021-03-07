圖文城市：「那殘缺不明的月光和半隻鹹鴨蛋殼」

【明報專訊】某年冬天我在北歐一個小城做展覽，一個人離開香港已經快三個月了，我好思鄉，望向夜空，只見一線殘缺的月光，頓時倍感孤獨。我拿起相機，鏡頭拉近月光最近的位置，因為太冷月亮太遠手震，月光在相機內拉長了，成了不像月亮的光，這形狀若有所指。後來我用這意外方式，嘗試用這一點殘缺的光畫出一個圓形，這就是作品《用月缺的光畫一個月圓》。這是我覺得最好的作品，因為圓滿裏包含了殘缺，而體現的是人對完美追求的意志，這個月圓要比滿月更圓！2‧28聽到初選47人被落案控以「串謀顛覆國家政權罪」即時還押，我心底一沉，不懂反應。連日來都好消沉。有日突然想起兩年前曾跟長毛一起去台灣講座，在早餐時我偷偷收集了他食過的半隻鹹鴨蛋殼。為何我當時取了蛋殼？蛋殼收藏了什麼力量？蛋殼反轉像個碗，是盛載；蛋形像個宇宙，在膨脹。我為蛋殼塗了一層金色。被扣押前一晚，我跟何桂藍通過短訊，她還講笑：「我喺裏面會勁寫文投稿『星期日生活』！」她叫我：「不用特別照顧我，多啲同其他手足通信。」我哭了。不知妳在獄中能否看到「星期日生活」，但當妳抬頭望見月光，你知道我們都在記掛妳，記掛你們！香港人加油！