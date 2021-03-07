在國安法下的新香港，人失去自由的速度，快得可怕。一旦被控，因為保釋的機會渺茫，從進入警局那刻起，就有機會立刻失去一切與公眾溝通的可能，說的是用數年計或十數年計的時間。

在這段時間裏，他們向公眾展示信念和情感的唯一機會，就是離開收押所出發到法庭的一瞬間，向遠方等候着他們的鏡頭示意。這周，我們見到的除了往時常見的眼神和微笑外，還有許多用戴上手銬的手作出的手勢。手勢裏，盛載了僅有可傳達的信息。

那些手勢，讓人想起我們最常用的「語言」emoji。Emoji清單上，有不少就是手勢，平常用到它們，多是因為想省點話，覺得一手勝千言。看着那些失去自由但盡力表達的手，才深深覺得還可以說話的人，用上那些emoji，真是「自由的奢侈」。當手勢成了最後的可能，如今按下那些手，頓覺沉重。說話最擲地有聲的人，只剩下手勢，就是此刻香港政治局面的實况。

過去幾天，被控者做得最多的手勢，都不在emoji清單上。忽然想，如果大家可以使用它們，也是種微細的方法，去記住這情勢中還是用盡一切可能向公眾傳播意念的他們。這三個尚未存在的emoji，也表達了今後許多人所需要的信念與情感：豎起三指，出自小說《飢餓遊戲》，表達和平、自由及團結，從泰國到緬甸到全世界，開始代表抗拒威權的信念。

握拳豎起拇指，歷史久遠，二戰後開始流行。側面的豎拇指手勢，自然代表好和喜歡，但從正面展示，更多代表I am okay，還支撐得住，也是在跟閱讀的人說，「我們彼此都可支撐下去的」。

心形手勢，當然出自韓星和韓國流行文化，近年被廣泛使用，如今可說被挪用了，它當然指向愛，但不再只是情愛，而是共同體的愛，和對這城市最深的愛。

在自由急速消逝的城市，路難行，互相提醒自由的信念、友愛與共同支撐的精神，特別重要。這星期，很無力，僅將這三個未存在的emoji造出來，送給大家。

emoji下載連結：bit.ly/3qf3DCk

文˙黃宇軒

圖˙Boat

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao