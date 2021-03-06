同場加映：15.6吋和風筆電 「換心」更抵玩

16：9窄邊熒幕 打機睇片流暢

VAIO E 15定價比同級機較低，最重要的原因是配置了AMD Ryzen 5 3500U或AMD Ryzen 7 3700U行動處理器，性能與Intel i5或i7不相伯仲，但比較便宜，因此令E 15的售價那麼「迷人」。E 15採用15.6吋全高清FHD IPS（1920×1080）熒幕，配合Radeon Vega 8／Radeon RX Vega 10顯示晶片一同運作，可為用家帶來超高清影像，流暢的影片播放及高質打機性能。16：9比例的熒幕相當亮麗，加上窄邊框的設計，可用盡纖巧的機身空間來保留最廣闊的顯示區域。

機身微抬起 降溫延電池壽命

VAIO E 15的配色高雅型格，包括石墨黑和原錫銀。機身設計就秉承一貫VAIO的設計，運用了多重自然人體工學，確保打開熒幕時機身會向上微微傾斜，與桌面形成自然的傾斜角度，減少打字時對手掌和手腕造成壓力，提供舒適的使用體驗；加上用家可單手輕易打開熒幕，輕鬆方便。打開熒幕而輕微抬起機身，還增加了周邊的氣流流通，有助降低處理器的內部溫度，不單延長電池壽命，亦令電腦處於最佳性能體驗。

僅重1.77kg 可連用8小時

雖然熒幕夠大，但機身仍然十分纖巧，只重約1.77kg、厚19.9mm，幾乎是一般13吋手提電體的體積。機內亦配置了37.42Wh容量電池，官方聲稱如一般操作上網、查閱email等文書工作，可使用長達8小時，足夠一整天工作。

如此纖巧的機身，卻擁有非常齊全的I/O接口，包括2組USB Type-A和1組USB Type-C端口，方便用家接上多個不同設備。另外毋須加docking亦有HDMI輸出、耳機輸出和麥克風輸入組合，一應俱全。

■規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：15.6吋 1920×1080解像度

IPS玻璃熒幕

處理器：AMD Ryzen 5 3500U（基本）

內存：8GB DDR4 2400MHz

硬碟：512GB SSD

顯示卡：Radeon Vega 8（基本）

鏡頭：100萬像素紅外線攝影機

網絡：Wi-Fi 6、藍牙4.2

電量：37.24Wh

其他：2組USB Type-A、1組USB Type-C、3.5mm headphone、HDMI、microSD卡插口

體積：358.7×239.2×19.9mm

重量：1.77kg

售價：$6990起

查詢：3725 0625（Nexstgo）