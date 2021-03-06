一機三用慳位便攜 手提電腦玩摺芒變身

早一兩年，手機突然掀起一股「摺芒」風潮，Samsung、Huawei、Motorola及小米等都投入不少資源，開發可折疊熒幕的手機，可是這類柔性OLED熒幕的成本太高，用在手機之上又不算實用，因此雖然算是有點gimmick，但購買的用家並不多。那麼將「摺芒」技術投放在手提電腦之上，實用程度又如何呢？

Lenovo剛推出的ThinkPad X1 Fold，是在商務系列的手提電腦中首次引入折疊式熒幕。品牌表示並非只為噱頭，而是希望做出一台既易於攜帶，又與一般PC性能接近的手提電腦，可以在平板、手提電腦、桌面電腦3者之間隨時切換，因而設計了這款X1 Fold。

7吋筆電藏13.3吋巨芒

X1 Fold可以變化出不同模式，從約7吋熒幕的小型筆電，搖身一變成為13.3吋熒幕的平板／桌面電腦，方便處理不同的工作。當用家半摺X1 Fold時，配上超薄的藍牙無線鍵盤（鍵盤放在下方熒幕時，可同時無線充電），便可以化身成一台約7吋熒幕的小型手提電腦；將熒幕完全打開，則可當作13.3吋的平板電腦般，利用手指觸控或手寫筆書寫、繪圖；如將完全打開的熒幕橫向擺放，機背的皮革保護套可拉出支架放在枱上，再配合無線鍵盤操作，X1 Fold便變成為一台流動的All-in-One桌面電腦。

另外，熒幕在折疊狀態時，如不使用無線藍牙鍵盤操作，下方的熒幕也可當成另一個獨立顯示器來使用。你可以用一邊熒幕來處理文件，同時用另一邊熒幕來與同事開Zoom傾談公事等，多工作業都很方便。用家還可以將X1 Fold微微折起彎曲，當作看書本的左右頁來操作，讀文件、電子書更方便。Lenovo表示，工程師經過多年研究，最終選擇了4：3比例的13.3吋熒幕，以實現工作時最佳體驗水平。

半摺變雙芒 多工作業

X1 Fold完全折合後，可以將無線鍵盤夾在中間，看起來就像一本筆記本，無論拿上手或放在手提包內都非常輕鬆。另外，新電腦使用輕質合金和碳纖維製成，並配上皮革保護套，拿上手時高級感十足，而且機身不足1kg，輕便非常。當然X1 Fold仍秉承ThinkPad系列的傳統，相當耐用及可靠。ThinkPad開發團隊與Intel工程團隊合作，克服了鉸鏈的機械及工程難題，以輕質合金做出緊密的鉸鏈結構；加上LG Display提供更可靠的可折疊熒幕技術，其OLED熒幕經過長時間的耐久度測試，確保敲擊、掉落防摔效能等都達到標準。

實測連用7小時 插槽位嫌不足

X1 Fold的熒幕充滿賣點，內裏性能又如何？Intel Core i5-L16G7處理器及8GB RAM是「固定」配置，買家可以選擇256GB／512GB／1TB SSD硬碟（512GB加$800、1TB加$1050）。性能不算頂級，但以主力文書工作而言就相當夠用。新機的電量高達50Wh，比起很多手提電腦的電池量都要高，實測連續使用6至7小時都沒有問題。

X1 Fold無論外形、實用度及性能都非常不俗，售價則「一如預期」比同級選擇昂貴，最基本配置都要$19,699起，但以摺芒手提電腦而言已算「合理」。除了售價較高，X1 Fold只有2個USB Type-C插口且不設SD Card插槽，也令人覺得較遺憾。

■規格

系統：Windows 10家用版（基本）

熒幕：13.3吋 2048×1536可摺式OLED

處理器：Intel Core i5-L16G7（1.40GHz、最高達3.0GHz搭載Turbo Boost、5核心、4MB快取）

內存：8GB LPDDR4X 4267MHz PoP記憶體

硬碟：256GB至1TB SSD

顯示卡：Intel UHD

鏡頭：500萬像素紅外線攝影機

網絡：Wi-Fi 6、藍牙5.1

電量：50Wh

其他：藍牙Mini鍵盤（另購 $2019）、觸控筆、USB Type-C×2

體積：27.8×158.2×236mm（折疊）／11.5×299.4×236mm（展開）

重量：999g

售價：$19,699起

查詢：2516 3902

文：JJ

編輯：梁小玲

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