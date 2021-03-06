家居陷阱逐個捉 打造毛孩安樂窩

貓狗和人類雖同為哺乳類動物，但彼此在身體構造、習性和適應狀况均不同，某些物品或食物對人類沒害，卻可能對毛孩帶來不適甚至致命。以食物來說，朱古力可說是狗狗的尅星。香港愛護動物協會獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍（Dr Jane Gray）解釋，朱古力含有可可鹼（theobromine），尤其以黑朱古力含量最高，當中的甲基黃嘌呤（methylxanthines）會損害狗狗的中樞神經系統、心臟及腎臟，可能引致嘔吐、吐血、焦躁等徵狀，服食過量更有致命風險。因此她提醒主人應妥善保管這些零食，尤其是節日前後的聖誕老人造型朱古力，過年全盒裏的金幣朱古力，還有復活節裝飾用的朱古力蛋……這些都是潛藏的家居危機，對毛孩來說是真正的「糖衣毒藥」。

朱古力 提子 洋葱攞命

洋葱亦是經常被毛孩誤食的食物，貓狗長期或大量食用含洋葱的食物，會導致紅血球失衡，引致貧血，嚴重者會死亡；另外提子及提子乾同樣含有導致寵物腎衰竭的物質。桂珍提醒主人們購買寵物糧食時也要多加留意食物標籤及其成分。主人亦要注意寵物進食時發生的意外，桂珍說見過有不少家居意外，如狗狗誤吞牛油果核，卡在食道，要透過手術取出，而且牛油果內含Persin，對部分動物來說是一種有毒脂肪物質，雀鳥吃後有可能引致心跳加速及心肌損壞，兔子吃後會因心律失常而死亡，貓狗亦會肚瀉。

誤吞百合 貓貓腎衰竭

食物以外，若你是個喜歡園藝種植的主人，更要注意所種植的會否對寵物有害。寵物跟小孩子一樣，喜歡以嘴巴去探索世界，然而部分植物如虎百合、復活節百合、亞洲百合、萱草、忘憂草等含有對寵物的劇毒，能導致貓咪腎衰竭。所以栽種植物前，最好先向獸醫查詢。桂珍亦提醒主人在處理藥物時要多加留神，我們服食的傷風藥或止痛藥，一般含乙醯胺酚（Paracetamol/Acetaminophen） 成分，寵物即使只誤服小量，也有致命風險；她亦補充給寵物餵食任何藥物前，均應事先詢問獸醫，並妥善儲存所有藥物，避免毛孩觸及。

藏起電線 免纏繞、觸電

除了食物和植物，家中一些零碎小件也要好好收納，慎防意外發生。她特別提及電線，由於包裹電線的橡膠表皮咬起來具彈性、很有嚼勁，對寵物來說是好玩吸引的「玩具」！為免毛孩纏繞、誤吞甚至觸電，她建議主人妥善收納，或把它們藏於地氈下；外出時也盡量拔走插在電器上的電線，如插在電腦上的手機充電線、有線耳機等等。她表示，貓咪對線狀、條狀的裝飾擺設尤為好奇，除了電線，也包括禮物絲帶、裝飾燈條等等，這會容易纏住寵物或在玩耍時誤吞。

貓酒店「貓．回家Cat Inn」負責人鄧佩怡表示，針線也是經常被貓咪誤吞的小物件，貓咪舌頭上佈滿一排排倒鈎，當牠們意外咬到針線，想要吐出時卻有機會被這些倒鈎卡住，反而會愈舔愈入，會刺傷貓咪的喉嚨和食道。她表示在她經營的貓酒店中，貓咪如果要玩一些細小、有機會掉毛的貓玩具，例如小老鼠、羽毛逗貓棒等，必須在有人看管下玩耍，而獨處時，貓舍只會提供較大型的貓咪玩具，如玩具球軌道這些風險較小的玩意。

又有不少主人經常抱怨：「早上出門家中一塵不染，回來卻像『打完仗』般。」貓咪天生喜歡跳上跳下、鑽進一些狹小的地方，狗狗也會對家中不同空間感到好奇，因此牠們經常攀爬到你意想不到的地方或打開你的箱子。為免發生意外，主人應小心審視家居不同角落。桂珍表示，愛護動物協會檢核部督察經常接報要拯救困在窗台，無法返家的貓咪；而「飛天貓」跌死的意外亦時有發生，她提醒主人必須安裝貓網，確保貓咪安全舒適地在室內活動。另外，由於貓咪經常跳來跳去，櫃頂或桌面都是牠們愛逗留的地方，牠們雖然身手敏捷，但也很容易跣腳，尤其在鋪了枱布的桌面起跳時，一「跣腳」就容易被連着枱布掉下來的物品弄傷。易碎物品如玻璃杯、陶瓷等也應避免放在枱面上，如意外跌破，碎片可傷及牠們。

垃圾桶加蓋 洗衣機門常關

至於狗狗，桂珍提醒狗主記得妥善蓋好垃圾桶。狗狗生性貪吃，鼻子又非常靈敏，如果讓牠們發現垃圾桶裏的食物殘渣或骨頭，牠們便會亂摷亂吃，可能會導致中毒或鯁骨，危及性命。她最後提醒，洗衣機和乾衣機也是寵物很喜歡鑽進去的空間，因為有些動物很享受躺在柔軟的衣物上，尤其是剛烘乾、溫暖的衣物。主人在不使用時必須把門關上，而每次使用前也應再三細看，確保寵物沒有窩在裏面才啟動機器。

文：唐可怡

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Feature]