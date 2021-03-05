石崗紅棉夾道 大帽山展櫻姿 51號九巴沿途心花怒放

●(1) 荃灣大河道站

獨食「櫻花」火鍋 蝦香撲鼻

今期「搭通香港」選在荃灣出發。荃灣美食眾多，不妨先醫肚再登大帽山。疫情下人人保持社交距離，愛好火鍋的香港人，近來也許少了到火鍋店「煠下煠下」。位於荃灣火鍋集中地大鴻輝（荃灣）中心的火鍋店「廿一前」，正好提供1人火鍋。午市任食套餐（$128/位）提供13種湯底選擇，其中「清甜椰子雞湯」以泰國椰皇及三黃雞熬製，味道濃郁鮮甜，雞件煠熟後肉質嫩滑，還帶有淡淡麻油香味，有驚喜。「櫻花龍蝦湯」用上波士頓龍蝦熬製12小時，湯面灑上櫻花蝦，湯汁蝦香撲鼻；與另加$128升級的日本鹿兒島頂級黑豚、美國頂級牛肩胛相當合襯。除了各類肉食，套餐亦送刺身拼盤及海鮮拼盤，還有供應沙律、海鮮、丸類等的半自助餐區。祭過五臟廟後，我們到荃灣大河道站上車，展開51循環線（往上村）的巴士遊。

廿一前

地址：荃灣眾安街55號 大鴻輝（荃灣）中心21樓B號舖

查詢：3188 3386

●(2) 光板田村二段站

七彩壁畫村 孕育大樹菠蘿

上巴士後，坐4個站便來到光板田村二段站。光板田村是寮屋村落，依大帽山山腳而建，早年村民和社工合力把村落牆壁、梯級等髹上七彩繽紛的顏色，使光板田村變身壁畫村，吸引不少村外人到訪。細看壁畫，童趣的筆觸繪畫了村內養蜂場、五金廠、豬油廠，以及村中名產大樹菠蘿。光板田村自2009年起，連續舉辦了10年大樹菠蘿節，活動包括壁畫導賞、各類工作坊、大樹菠蘿小食分享等，去年因疫情才暫停。

沿七彩樓梯拾級而上，可感受悠閒靜謐的鄉村風味，但記緊降低聲浪，保持衛生，以免打擾村民。

●(3) 大帽山郊野公園站

全港最高巴士站 扶輪公園賞櫻

原路返回光板田村二段站上車，接下來的路段陡峭，彎位愈來愈多，相當顛簸。約15分鐘後，巴士終於來到全港海拔最高的巴士站——位於海拔490米的大帽山郊野公園站。

每年2、3月，大帽山都有數十棵櫻花盛開，吸引攝影發燒友上山拍攝。位於扶輪公園茶水亭外的緋寒櫻，屬較晚開花的品種，每年約2月下旬至3月上旬開花。下巴士後走約5分鐘便抵達賞櫻處。記者到訪時是2月中，已見零星櫻花悄悄綻放，深粉紅色的櫻花，呈下垂狀，相信在本月上旬，櫻花會開得更茂盛。

扶輪公園茶水亭以往由大帽山山友熟悉的連姐（又稱蓮姐）經營，她在此開店20多年，總是笑面迎人地服務山友，亦不時自發延長營業時間，方便山友補給。去年她的店搬往5分鐘步程外的大帽山郊野公園遊客中心茶水亭，供應食物更多元化，除了每天新鮮炮製的豆腐花（$15），亦可以點一碗熱呼呼的餐蛋麵，補充體力。

●(4) 荃錦公路觀景台站

俯瞰平原 景色壯闊

輕鬆游走大帽山後，可登上巴士繼續行程。51線共有11個巴士必停站，荃錦公路觀景台站為其中之一。不妨下車走近瞭望亭，可遠眺元朗平原，甚至天水圍及深圳河，景色相當壯闊。

●(5) 石崗站

軍營大道 豔麗「英雄」站崗

飽覽風景後，回荃錦公路觀景台站上車，繼續往石崗進發。兜過多個急彎，沿路漸見紅棉花的蹤影。紅棉一般於3至4月開花，由於今年天氣暖得早，花兒也提早綻放。坐4站到石崗站，甫下車已見街上聳立多棵紅花怒放的紅棉樹，花色奪目，樹木英姿勃發，難怪古人稱它為英雄樹。

每年開花時節，石崗軍營一段長滿紅棉樹的大道，都會吸引不少市民入內拍照賞花。步入大道，兩旁種滿紅棉樹，除了枝頭開滿紅彤彤的花，地上亦是一片橙紅，花兒雖掉落，但依然美豔動人，在地上組成不同圖案，再次吸引市民對準花兒狂按快門。

●51號線 班次：

15至60分鐘1班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$8.9

車程：約55分鐘

文：宋霖鈴

圖：蘇智鑫

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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