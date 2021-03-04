Quicknote：星級下午茶 大歎招牌蟹蓋手工菜

【明報專訊】精緻粵式下午茶選擇愈來愈多，當中以唐閣近期推出的2位用星級午後套餐最受注目。套餐是為慶祝餐廳連續6年維持米芝蓮3星美譽而設，由即日至4月底下午2至4時供應。有別於一般以甜品居多的3層下午茶，套餐較像「正餐」，有齊點心、小菜、主菜、素菜和甜品，當中不乏招牌菜。開始時，先品嘗原隻鮑魚花膠酥和黑松露菌鮮粉果2款點心，用上鮑魚、花膠和黑松露等矜貴材料。接着是唐閣招牌菜之一金錢鮮蝦球，它可說是懷舊手工粵菜金錢雞的海鮮版，以兩片手切超薄的肥豬肉，夾着手拆鮮蟹肉、自家製蝦膠和欖仁等材料油炸，外形扁圓，配搭鮮甜的生猛中蝦，前者甘香，後者爽甜，帶來2種不同的蝦肉口感。主菜可選香葱菜遠日本和牛粒或釀焗鮮蟹蓋，二擇其一。除非你不好海鮮，否則沒理由不選獲獎無數的唐閣招牌菜釀焗鮮蟹蓋，約1隻半的鮮蟹肉絲拌勻洋葱絲，十分足料。緊接着是清淡的鮮淮山如耳黃耳炒蘆筍，最後品嘗蛋白杏仁茶配杞子桂花糕。2人收費900多元，人均消費400多元，雖然沒有飯或麵，但作為下午茶，整體分量適中，以此價錢嘗到米芝蓮3星食肆的水準，絕對值得一試。