Quicknote：澳洲得獎佳釀 香港發售

2018 Higher Earth Syrah來自巴羅莎子產區伊頓谷（Eden Valley），McCarthy形容，較高海拔的伊頓谷氣候清爽，適合釀造具歐洲風格，優雅而精緻的西拉葡萄酒。Higher Earth獲著名葡萄酒大師及葡萄酒拍賣行始創人Andrew Caillard MW評定獲得95/100的分數，並於2020年Perth Royal Wine Awards獲得金獎。

另外，Old Block Shiraz在澳洲精品葡萄酒權威指南《蘭頓分級》 （Langton's Classification of Australian Wine）上榜為「優秀級別」 酒款，而Blackwell Shiraz則被譽為澳洲最受歡迎葡萄酒。新到港的2016 Old Block Shiraz和2018 Blackwell Shiraz亦分別獲得酒評家Andrew Caillard 96/100和95/100的評分，值得一試。

整理：張曉冬

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