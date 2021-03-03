虛擬導覽遊酒廠 線上品酒會 酒界「疫」境出招救亡

過往我和不少酒友都是每年能為威士忌飛6、7趟的狂熱分子，但2020年不單連離開香港的機會都沒有，其中幾個月更是連到本地的酒吧也被嚴禁……大家都無奈「滯留」在家，只好找點方法望梅止渴。

360度實景拍攝酒廠 如親身參觀

其中較為有趣的發現，是原來有不少酒廠網頁已增設了virtual tour（虛擬導覽），當中有些還原度更十分高，像建立於1775年，持續運作的最古老蘇格蘭威士忌酒廠Glenturret，就讓我有不少驚喜。他們的導覽系統基本上把由參觀中心到酒廠各個關鍵部分都用360度實景仔細拍下來，不單分鏡畫質高，更特別輔以影片及文字額外說明，在網頁上一步一步瀏覽的整個流程，跟我當年親身參觀幾乎完全相同！日本的山崎和白州蒸餾所，也於2020年底開始提供類似的服務，但需在當地訂購酒廠特設的品飲套裝，才能解鎖包括生產設施的完整網上導賞。如找不到當地朋友幫手轉寄來香港，也可在網上參觀免費開放的資料館部分。

另一個讓人意外的是Google Map，相信部分讀者或已知道，街景服務有時候連室內也可進入，想不到連酒廠內部也能找到：像Diageo旗下Cardhu、Lagavulin、Talisker及Singleton等數個品牌，直接讓人在內隨意逛，雖然少了一些互動成分，但令人感覺更神奇的，是一般遊客到他們酒廠參觀時，其實是禁止在生產設施內拍照的……

其實YouTube也有很多酒廠旅遊相關的VR影片，既有官方頻道略帶宣傳色彩的正式介紹，如Balvenie、Laphroaig和Macallan等大品牌；也有遊客在參觀酒廠時自家攝製的版本，選擇更是豐富，讓大家在不能實地參觀的時候止一止旅遊癮。事實上不單酒廠，在蘇格蘭各個城市或郊外隨處亂逛的影片，原來也有不少。當然亦有些遺憾，這類視覺旅遊總缺了數杯威士忌，但能夠不出家門就參觀到千里之外的酒廠，也算是頗為特別的一個體驗。

安坐家中 嘗外國珍稀酒辦

除了參觀酒廠，另一類大家最關心的，就是實實在在地品嘗不同美酒的機會。去年大大小小的品飲活動、酒類展覽和相關節慶幾乎全數取消，甚至連酒吧都不能營業，令很多朋友失望和傷心。雖說不能到酒吧喝酒，卻意外地衍生出另一種嘗酒體驗。例如本來只有親身到國外才能參加的一些活動，主辦單位一改往常做法，把試酒會當中用到的作品分裝，讓有興趣的酒友先行訂購，再在特定時間登入相關主題試酒會的網上會議，讓大家即使未能現場感受，卻仍可參與其中。去年舉行的The Whisky Show及Whisky Live Paris等歐洲大型酒展，便因應疫情停擺，新增了「訂購酒辦＋網上會議」的選項；甚至連一些外國知名的酒吧，像蘇格蘭的Dornoch Castle和新加坡的Auld Alliance，也在不能如常營業下，把部分存貨分成單杯裝，以樣本瓶發售。雖然加上郵費和稅項，令成本增加不少，但想想其實已省下了一張機票，而且有機會喝到一些本地找不到的珍稀作品，也不是不能考慮一下。

線上交流 隔空對飲

香港方面，像去年11月的美酒佳餚巡禮，以及不同品牌的推廣，也改以類似形式的網上大師班舉行。在開始前先把品飲套裝，甚至是配搭的食物送到大家手上。酒友即使在疫情下未能相約出來活動，但私底下仍可互相分享，交換自己喜好的作品。身邊朋友開着Zoom或直播，與其他飲家隔空對飲也曾試過，而近月流行的多人線上語音聊天App Clubhouse，也逐漸出現一些廣東話頻道的威士忌討論。雖然只能各自在家喝，氣氛跟在外面總有分別，但至少在有限的條件下，大家仍算有機會品嘗到不同款式，與志同道合者互相交流。

雖說疫情刺激下催生了一些新的事物，但對酒業來說始終是造成了不可估計的損失，希望今年能夠早日回復正常，大家一起面對面，再次舉杯共飲。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

■部分提供虛擬導賞的酒廠：

Glenturret

my.matterport.com/show/?m=bZMbquUCthj&play=1

山崎蒸餾所/白州蒸餾所

www.suntory.co.jp/factory/distillery/remote

Bunnahabhain

matterport.com/industries/gallery/bunnahabhain-distillery

Teeling

matterport.com/industries/gallery/teeling-whiskey-distillery

文：Tony Leung

編輯：王翠麗

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