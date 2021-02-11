教大GPS：如何在課堂提升學生學習動機

「探究式教學」提升趣味自主

教師的教學，應發展學生學習上的目標。教師可設計一些引發學生興趣的教學活動，其中一個方法是善用學生的好奇心，運用探究式教學（inquiry-based approach），協助學生探索。教師可先提出學生感興趣或和他們生活有關的問題，例如在STEM課堂中探究遙控車的運作原理，然後讓不同才能的學生分組去合作、分析，甚至鼓勵他們發揮創意，製作自己的遙控車。這樣能讓學生透過合作去學習互相協調，並令學習更有趣和自主，增強內在動機。

互相鼓勵 營造愉快學習環境

教師亦可鼓勵學生檢討表現，更了解自己的學習情况，並提倡學習是要自我提升而並非求分數。在活動中，教師應營造一個愉快的學習環境，如朋輩之間互相鼓勵和嘉許，以認同學生付出的努力和提升學生的自信心；或以遊戲或比賽引發良性競爭，除了獎勵做得最好的組別外，還嘉許不同能力的學生，如領導能力、創意、溝通能力，甚至是最佳進步獎。教師應鼓勵學生享受學習和製作遙控車的過程，而非獲取獎勵，以免學生的外在動機蓋過內在動機。

另外，教師應表現出自己對課題的興趣和教學熱忱，以作為學生的楷模。例如英文教師可分享自己運用英文的生活趣事，甚至是和外國人溝通出現問題時的尷尬經歷。此舉也能令學生了解生活上用英語的場面，加強學習的真實（authenticity），而非限於書本上學習。有香港的研究指出，英文中學的學生比中文中學，有較高的英語學習動機，其中原因是以英文作為教學語言的學校有即時的學習環境，為學生提供了正面的語言學習經歷。由於香港學生接觸外國文化的機會不多，教師可多介紹西方文化及其使用英文的情况，或鼓勵學生幻想將來用流利英語和別人溝通的情景，以建立理想自我，激發內在動機。

學生的學習動機，會受學習者自己和環境的改變影響，而教師的角色是要了解學生在不同情况下的心理狀態，以不同方式激發他們的學習動機。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第335期]