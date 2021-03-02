言語自聊：節日好玩學語

對於幼稚園及初小的小朋友，農曆新年是一個可以好好學習詞彙的節日，當中有不少特定的名詞，例如：利市、全盒（糖果盒）、舞龍舞獅、年宵花市、年花等等，以及各式各樣的祝福語，全是學習的好機會。

藏賀年物品 家中尋寶

其中一個在家學習名詞的遊戲，家長先在家中不同角落藏起與農曆新年有關的物品，然後跟小朋友尋寶，每找到一件物品，就要說出它的名字及相關特徵。例如：如果小朋友找到利市，家長可以問：「這是什麼？」如果小朋友不懂名稱，可以給予口頭提示，例如「這是利……」；又或是直接說出物品的名稱，然後叫小朋友重複。之後，可以形容一下有關這個物件的特徵，例如利市通常是紅色的，新年的時候可以𢭃利市等。這樣可以增加小朋友對詞彙的認識，同時透過不斷練習，增強記憶，對疫情之下減少出街的小朋友有很大幫助啊！

角色扮演 練習祝福語

而對於有學習社交需要的小朋友，我們可以利用祝福語練習。揮春有很多祝福語，像身體健康、青春常駐、學業進步、步步高陞，這些祝福語其實各有不同對象。家長可以在家跟小朋友練習，甚至玩角色扮演遊戲，「如果我是表妹，你祝我什麼？你可以祝我『學業進步』」，並解釋祝福語背後的意思。可能爸媽們會問：這些說話不會自然學識的嗎？的確，有些比較年長的小朋友能觀察這些說話背後的意思，但對於年幼的小朋友，尤其是疫情下較少外出，減少接觸其他人，他們需要更多學習機會和解釋，所以這些練習有助增加他們語言運用的靈活。

對於小學生，對節日已有一定認識，家長可以在外出的時候多拍照，記錄活動。可以的話，由出家門那刻就開始記錄，例如乘坐了什麼交通工具，當中有什麼活動，吃過什麼東西等。回家後，可以和小朋友看照片並重溫當天的活動，相片可以作為提示，讓小朋友有系統地回顧當天發生的事情。研究指出，回味生活片段（savouring）對提升家庭成員的快樂感有正面的作用，一舉兩得。

因此，家長們要記住，節日可以放假，但放假也照樣可以學習，都可以利用這些活動提升小朋友的語言能力。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第335期]