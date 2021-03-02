解鎖孩子心：不願做功課的小學生

父母感到疑惑，希希有能力但做得慢，是否不專心？拖延？不聽話？於是，他們嘗試用不同的方法去解決問題，例如定下作息時間表、用計時器做功課、設獎罰制度……可是效果都不持久，未見希希有明顯的進步。

「我對孩子的問題感到無從入手，像是永遠解決不完。」

「我用了很多方法教孩子，但都沒有用。」

孩子的行為問題是一個信號，反映他們的心智世界，可能被一些不成熟的想法或未能表達的情緒影響着。問題重複發生，是一個機會讓父母去發現、去了解孩子。所以，除了處理孩子的不當行為，都可以試試了解引起行為的原因。

不同性格 需不同策略

怎樣推動孩子自動自覺學習？不同的性格特質的孩子，要運用不同的激勵策略：

享樂型：以追求「快樂」和「興趣」為主導，要幫助他們設定目標，享受「達到的」成就感

逃避痛苦型：需要別人說出具體的「期望」，也要給予清晰的方法和步驟

關係型：需要愛和親密，用愛的語言與他們相處和交流

希希屬於「關係型」，想要的是陪伴，當父母坐在旁邊，花時間教導她，她會感到受照顧、受關注。當她做得慢，就能爭取更多時間與父母一起。父母一走開她就不做，因為她不想被撇下。希希不懂得表達自己，出現扭曲的平衡——父母不回家就不做功課。

用扭曲的方法表達內心

上小學後，希希感覺與爸媽的相處時間減少了。如果比喻說孩子的內心有兩個水塘，一個是理性的，一個是感性的，現在只有理性的水塘被填滿，而感性的水塘卻是空空的。爸媽明白女兒不止需要方法來糾正行為，也需要他們的關心，於是晚上抽時間抱着女兒講故事和聊天。這樣，希希的內在需求慢慢獲得滿足，不再用扭曲的平衡來換取安全感，也不需要任何方法的輔助，自己好好做功課了。

當我們與孩子的互動不愉快，孩子又不願意聽，重複的問題讓我們沮喪時，我們需要一個全新的視野，尋找核心的原因，給親子關係一個轉機。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第335期]