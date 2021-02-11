客座隨筆：聽SEN孩童的心聲

另一名媽媽也按捺不住接着說：「每次收到老師的來電，他們盡是滿口質疑，『關心』我的孩子是否準時覆診和按時服藥。精神科藥物不是仙丹，也有它的副作用，我的胖安自從開始服藥後，食慾轉差，體重下降。經過醫生多次調配用藥劑量後，終於回復標準身形，我才能安心一點。」

相信兩名媽媽的遭遇只是冰山一角，她們坦誠地分享，或許是不少香港家長照顧有特殊教育需要兒童的心聲。

表現「不正常」 孩子被標籤

有關「特殊教育需要」（Special Educational Needs，簡稱SEN）的議題，近年備受關注。隨着社會意識提高，愈來愈多兒童被轉介評估。總的而言，在孩子的成長黃金期內及早識別特殊教育需要的個案，讓他們得到適切的服務，的確有莫大裨益。

但我們的孩子是否也喜歡這樣的「標籤化」？當他表現得比其他小朋友活潑好動，老是喋喋不休的時候，就會自然地獲得一個ADHD的甩繩馬騮稱號；當他醉心活在自己的世界，喜歡獨處，對聲音反應敏感，就會被形容像貓一樣患有「自閉症」；當他的「言語障礙」時時辭不達意，對答期期艾艾，就會令人感覺如同與《優獸大都會》中的樹懶溝通。每一種不符合正常的表現，就會被掛上一個標籤。

助展潛能 建立自信心

但事實上，每個有特殊教育需要的孩子，皆有其獨特的能力及潛質。我們應該給予兒童多一些時間和空間，仔細觀察他們，協助他們展現個別的天賦潛能。着眼孩童的不足之處，只會在成長路上打擊他們的自信心，重創學習的自我效益感，加重家長和教師的指導壓力；反而，因材施教，培養兒童的自信、創意及自主學習的能力，才是成功之道。每個孩子的成長步伐不一，有些孩子未能達到家長贏在起跑線的期望，很可能就會成為「疑似個案」輪候評估。細心想想，這到底是兒童發展上的問題，還是望子成龍的家長心態和社會標準，與兒童發展能力不符所產生的問題呢？

大家還記得上文提及的靜怡嗎？家長工作坊過後幾個月，筆者和她的媽媽在嘉年華偶遇。原來靜怡的智力屬於優秀水平，媽媽和學校商討後，決定安排她入讀精英班，而且還加入「再生玩具」興趣班和花繩跳繩隊。近年她的行為表現都有進步，令媽媽感到很安慰。

文：黎俊業（再生玩具創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第335期]