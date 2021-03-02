喜閱愛麗絲：自製桌遊教具 活化閱讀課

家長、師生可分工製作

筆者於2月更安排了一場閱讀桌遊教學的ZOOM課，有200多間學校的同工報名參與。筆者分享一系列閱讀桌遊的成品、應用及製作門法，不同的桌遊主題可以應用在一張如飛行棋般的大底圖紙上，令玩法更多元及更有趣味，同時亦可以獨立使用。同工可以將學習到的資訊套用在校內恆常的圖書課堂、課後的讀書會活動，甚至是閱讀日的活動等等。筆者亦進一步邀請出版社及生產商作配合，期望未來可以將閱讀桌遊實現為產品，供全港教師應用。

閱讀桌遊DIY小貼士︰

1. 確定閱讀教學的主題，年級及程度。

2. 物料宜輕便及易購得，成本較低便可以大量製作，供各級使用。

3. 以硬卡紙為主要素材，製作更便利。

4. 將卡牌過膠可以更為耐用，建議卡牌不大於1/4張A4紙。

5. 設計遊戲玩法及規則。

6. 指導學生製作桌遊卡牌架、骰子及骰塔（網上已有不少DIY的影片及紙模，亦可以購買坊間的成品）。

7. 不同的桌遊主題，可拼合大底圖來統合使用，讓玩法更多元，增加應用上的彈性。

8. 聯合校內的同工、家長甚至是高年級學生分工製作，聚合力量，事半功倍。

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第335期]