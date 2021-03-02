好去處：商廈「空中農莊」 鬧市親親自然

文：顏燕雯

小模特兒：蕎蕎、柔柔

商廈的天台，對於小朋友來說非常神秘，因為它通常只會在電影或電視中出現。不過，眼前這個綠油油、充滿生機的天台，不但跟戲裏看到的不一樣，而且更可以讓小朋友踏足其中，是一個有嘢玩、有嘢學的「空中農莊」。

這個位於九龍灣商廈的宏天空中農莊，四面雖然是高樓大廈，但因為天台種滿了各種蔬果，會令人忘記自己身處繁華的大廈之中。這個空中農莊屬於信和集團綠色社區項目「一喜種田」，現時旗下的6個農莊中，以這個空中農莊面積最大，佔地達11,840平方呎。農莊與提倡可持續發展的社企Smiley Planet及本地非牟利機構匡智會合作，按不同季節種植各種時令農作物，免費開放給公眾參觀。

Smiley Planet一直有與學校合作，負責人Edmond Leung從2013年開始教幼稚園學生認識耕作，當問到小朋友「蘿蔔從哪裏來？番薯從哪裏來？」他們有趣的答案中，竟然出現「雪櫃」和「超巿」！「其實種植這種有趣活動是很適合小朋友參與的，我很希望能創造多一點機會給他們去參與和嘗試，就像這個空中農莊，雖然種植方面主要由我和農夫負責，但這裏仍有很多可能性，例如我們特別留下一些沒有耕作的草地，給大家舉辦不同的活動和工作坊，試想想如果在這裏做瑜伽，也是一件很開心的事。」

空中農莊提供多項不同的工作坊予公眾參與，首輪公眾活動將於今年4月開始，當中有不少適合小朋友或一家大小體驗，包括天然紮染、製作香草手工皂及利用農莊新鮮採摘的天然香草製作意大利羅勒醬等，只需上網預約報名便可參加。

■INFO

「一喜種田」空中農莊

地址：九龍灣宏光道39號宏天廣場副樓天台

新一輪工作坊日期：3月13日至6月12日

工作坊收費：每個約$100起，活動收益扣除行政費用後捐予新生精神康復會

報名：www.farmtogether.com.hk/zh-hant/events

[Happy PaMa 教得樂 第335期]