本周FOCUS．採訪手記：眾校長扮鬼扮馬 拍片唱防疫歌

反應熱烈添食

雖然記者只是聽了Beat Covid Mascue（Mask Rescue）Song幾遍，但現在就連發夢都記得「We can wear a Mask. We can wear a Mask」、「We can beat beat beat. We can beat beat beat.」，成功「洗腦」；不過，講到搞笑，還不及「《2020》-世界會好番（校園版）」，42位中小學校長參與，最難得是個個都肯扮鬼扮馬，充滿娛樂。

據聞策劃事件的幕後主腦是福建中學附屬學校校長徐區懿華（Eva），找她問個究竟，Eva校長笑言是因為她「貪玩」，「疫情期間，常拍片給學生，拍上癮」，之後才稍稍正經補充，「疫情加上社會氣氛不好，於是我在校長群組提議，不如大家找些搞作，帶些正能量給學生。當時碰巧聽到韋然的Beat Covid MasCue Song，我想，既然大家也要經常提醒學生戴好口罩、勤洗手，不如我們唱出來，效果可能幾好」。沒料到一呼百應，Eva校長遂請校長們各唱一句、各自拍片，再剪輯起來。

首曲於1月尾出街後，反應十分熱烈，令Eva校長心癢癢想再添食，「今次保留部分原有班底，亦加入中學校長一齊玩」。她說，「《2020》-世界會好番（校園版）」改編自陳恩碩的作品，而且今次玩得更大，42位校長分組到不同場景拍MV！想看這班校長有多crazy，可瀏覽www.facebook.com/Eva.Hsu2014

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第335期]