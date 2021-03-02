VR、AR融入學習 培養學生成創建者

馮健剛憶述，3年前剛開展資訊科技教育工作時，曾信心滿滿寫了一個美輪美奐的教案參加電子學習比賽，當時自以為已加入了很多電子學習元素，有望奪獎，結果卻空手而回，他失望之餘，也反思問題所在，「後來我發現，原來自己只是寫了一份『說明書』，教學生怎用這個或那個平台，學生能把科技應用到其他學科的學習上嗎？其實是零的！」

上網課≠電子學習

正如今天，全港學校都熟練地上網課，但並不等於所有學校都推動了電子學習。「如果只是用電子學習平台來交收功課，但所有學習、作業都是維持紙本，那就不算是真正的電子學習了。」馮健剛斬釘截鐵地說。

不斷探索、一直累積經驗，馮健剛近年積極嘗試把虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）結合學生的學習活動，包括中文科的閱讀報告、英文科的口頭匯報、藝術創作等，「我期望學生是內容的創建者，而非單純是資訊科技的使用者」。

今次他獲評審團垂青的「自閱‧自拍‧自製 - AR閱讀『方』」教案，便引導學生使用不同的軟件工具，做出一個有聲音、有畫面、有文字的非一般閱讀報告。學生先揀選一名喜歡的中國歷史人物，閱讀或搜尋人物資料，然後利用語音輸入完成Google文件的寫作分享；之後，再自拍有趣的短片表達讀後感，為製作AR閱讀「方」作準備；最後，學生以Paper Merge cube，再配合CoSpaces App，輸入已經準備好的文字和影片資料，一個AR閱讀報告便誕生。

這兩年間，在科技教育的發展上，九龍灣聖若翰天主教小學如坐上高速列車，但馮健剛強調，一切都從學生需要出發，「我經常叫拍檔提醒我，不要讓我走火入魔，究竟我們是否在做教育？抑或為做而做？還是做了，學生真的應用到知識呢？」

操控無人機 學抽象數學

馮健剛口中的「拍檔」，正是該校另一名「創新教師獎」得主李嘉耀，他針對小六學生所策劃的無人機校本編程課程，同時融入數學科知識，意念亦非常創新，「這個雖然是電腦科課堂，但當中有幾節，會讓學生透過操控無人機，學習較抽象的數學知識，包括角度、圓的特性及三維空間等」。他說，透過科技輔助學習數學，可減少紙筆的操練，讓過程變得更有趣，這個亦是創新教育的精髓。

[Happy PaMa 教得樂 第335期]