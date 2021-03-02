電子教學：IT教師扭盡六壬 線上實踐創新教育

善用軟件拍片App 提升學生參與度

在基督教宣道會宣基小學擔任課程統籌主任的郭文釗，是「創新教師獎」8個得獎者之一，多年來，他一直致力推動宣基的電子學習發展。3年前，學校開展「自攜裝置」（BYOD）計劃，目前全校四、五、六年級學生都已經擁有個人平板電腦，在疫情下，計劃似乎更顯前瞻性，「正因宣基是行BYOD ，所以去年2月教育局突然宣布停課，我們二話不說，立即把高年級課堂轉做實時網課。而跟其他學校不同，我們是採用級本經營的，即一名教師同時向全級百多名學生授課，形式有點像大學」。

他解釋，安排級本課堂，是要騰出更多教師人手，發展互動教材，「網課最大的挑戰，是比較單向，教師不應該像DJ，『齋講』30分鐘，這樣小朋友會悶死的！教師想吸引學生學習，就需要更多板斧。因此我們加入很多互動元素，令學生感覺課堂就好像玩game一樣，但其實背後，教師正在收集數據，了解他們的學習進程」。

級本課堂 教師輪流備課減負擔

然而，互動教材不是一時三刻可以製作出來的，「要設計一個game，不是一兩小時做得到，若不配合級本課堂，根本行不通」。郭文釗補充，由於每節課堂只由1名教師負責主講，變相科任教師之間只需輪流備課，擔子會比班本課堂輕，那大家便有更多空檔去改良教材。

雖然上網課，教師每每要「以一敵百」，但只要善用電子工具，便可「四両撥千斤」，提升學與教效能。郭文釗本身是Microsoft Innovative Educator Expert一員，因着這個身分，令他有機會接觸到全球各地的教師，汲取嶄新的電子教學經驗。舉例，他參考同儕做法，嘗試在課堂使用Pear Deck軟件，讓過百名學生可一起參與討論，「其實就算25人的小班教學，由於網課，學生每次發言都要『開咪』、『熄咪』，30分鐘內，根本沒可能叫齊所有人作答。若用Pear Deck，每個學生都可以用電子筆即時在白板上以文字或繪圖等表達想法，教師亦可同一時間看到所有學生的答案，從中就知道學生學到多少」。

學生拍片出題目 互相挑戰

另外，在五年級數學科的「多邊形面積」一課，郭文釗亦一反傳統，由學生出題目，以「七巧板」拼砌圖形，並拍攝至Flipgrid影片平台，互相考問該圖案的面積計算方法，「靠我一個人出題，頂多想到5至10題，但集合全班的力量，便有20多條題目，同學可挑選感興趣的去答。整個過程，都是想學生參與度高些，我相信，被挑戰者，會覺得光榮；挑戰成功者，亦有滿足感」。

誠然，疫情為教育界帶來不少衝擊，但為宣基帶來重整課程的機遇，使學校可以大刀闊斧裁走架牀疊屋的內容，並朝「混合式學習」（Blended Learning）方向進發。郭文釗透露：「即使有疫苗也好，亦難以預計會否再有一下波又停課，所以想設計一個既可在線上，亦可在線下，雙軌並行的課程。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第335期]