技巧篇：吹不出泡泡 藏口肌發展問題

但這個看似簡單的動作，並非所有小朋友都做得到。Wincy指，有部分孩子嘴肌力量不夠，甚至肌肉張力低，較難做到圓唇動作或令雙唇緊閉，「當家長察覺到孩子年過4歲仍經常流口水，又或是進食時食物容易從口腔內跌出來，或者咬字發音不準確，尤其合唇的m音（例︰心）、p音（例︰葉）或英文的b音（例︰biscuit）等，就當心可能有這個問題」。

小鏡子助揪出軟顎問題

另外，一些小朋友的軟顎肌肉較鬆弛，不能夠緊貼咽壁，口腔內無法形成吹氣所需的壓力，於是很難玩到吹波波、吹氣球。「想知小朋友有無這個問題，可放一個鐵匙羹或小鏡子在他鼻孔前，然後叫他圓唇吹氣，如果有霧氣的話，即反映孩子的軟顎未能夠有效地分隔鼻腔和口腔。」Wincy又謂，家長亦可留意子女說話時，鼻音會否很重，甚至聲音帶哭腔，有需要時可交由專業人士評估和跟進。