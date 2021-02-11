1:5:7黃金比例加甘油 DIY泡泡液 持久不易破

清潔劑遇水 形成泡泡膜

相信不少人都試過用洗潔精、洗衣液等清潔劑溝水來自製泡泡液。愛秩序灣官立小學常識科科主任祝達文表示，基本材料是正確的，因為這些清潔劑在泡泡液配方中，扮演着重要的角色，「清潔劑含有表面活性劑（又稱界面活性劑），其分子的頭尾兩端有不一樣的性質，一端是喜歡親近水的親水端，而另一端則是不喜歡水的疏水端。當清潔劑遇上水，表面活性劑中的親水端會被水分子吸引而向內拉，它的疏水端卻向外扯，這兩種力會把水的表面張力降低（見「知多啲」），同時表面活性劑分子會把水包圍着，形成一層泡泡膜，當吹入空氣，這層薄薄的泡泡膜便會覆蓋空氣，形成泡泡。」

加甘油鎖水 增泡泡持久力

據祝達文經驗，洗潔精、洗衣液和清水的比例，大約是1:5:7。「水分一定要多，因為表面活性劑要有足夠的水分，才可產生作用。」然而，單靠清潔劑溝水，泡泡很容易爆破，存留時間較短，「因為地心吸力的緣故，泡泡上的液體分子總是往下聚集，使泡泡頂部愈來愈薄。另外，水分子本身也會蒸發，泡泡會因為水分子流失、表面張力受到破壞而變薄，最後無法支撐而破裂」。因此，想泡泡在空中飄浮久一些，就要想辦法保護脆弱的泡泡，祝達文說，秘訣在於加入甘油！

「因為水和甘油會產生化學反應，形成氫鍵，氫鍵可使分子間的吸引力變強，幫助泡泡鎖緊表面的水分，增厚水膜，減少水分被蒸發的機率，變相增強泡泡的持久力」。但他補充，甘油的分量不宜多，以今次實驗為例，1杯洗潔精、5杯洗衣液和7杯清水（1杯=100毫升）

），只需加入約20毫升的甘油，「若加入過量甘油，會使泡泡變得太厚和太重，反而容易下墜爆破」。

加砂糖膠水 泡泡更「強壯」？

網上也流傳在泡泡水中添加膠水或白砂糖，便可吹出不容易爆破的泡泡，真的嗎？祝達文笑稱自己未試過，但若從物理學角度推測，配方也合理，「我估計，白砂糖的作用是讓水變得黏稠些，這樣，吹出來的泡泡便『強壯』些；至於加入膠水，相信是想透過這種黏液，增加泡泡水的延展力，那吹出來的泡泡就比較堅固」。他建議小讀者可動手做實驗測試，實踐STEM的科學精神。

■祝達文（愛秩序灣官立小學常識科科主任）

■鄭穎賢（註冊言語治療師）

文：沈雅詩

編輯：梁小玲

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