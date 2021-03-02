特選級牛漢堡出「椒」 一咬「大爆炸」

食物上，他們以bold flavor形容自家出品，可簡單解釋為濃郁、靚料、大大份。以漢堡扒為例，每件至少有5至6安士，選用美國農業部（USDA）認證的特選級牛肉（choice grade），麵包則使用品牌自家食譜來製作，相對坊間一般的漢堡包，牛油味和蛋味更突出。而在芸芸漢堡中，最搶眼的莫過於煙肉大爆炸芝牛肉漢堡，特色之處在於漢堡包上有1隻原隻醃製的墨西哥辣椒jalapeño，很多人都知道它辣度不低，好在一口辣椒加一口漢堡下，仍然吃得出漢堡的原有風味，不會被辣味掩蓋其他食材味道。記者認為此包帶有少許甜椒的味道，更能減低膩滯感覺。

雖然餐廳採自助形式，但菜單上也有多款抵食精緻主菜，例如和牛切片西冷、燒肉醬味豬肋骨和烤挪威三文魚扒，最令人驚訝的是這些主菜價位都只是百多元起，還可免費選一份配菜，包括薯條、烤雜菜、手工薯片和沙律，在消費高的中環來說，的確難得。

至於地面的coffee corner與grab & go corner，除了提供一般三文治、沙律等簡單輕食，也有熱湯和意粉等選擇。咖啡固然有美式、latte、espresso等基本選擇，最特別的是客人選好咖啡款式後，更可自選咖啡豆配方（blend），現時提供兩款配方，包括偏向果仁風味的Rocky Road，以及富熱帶水果與柑橘清香的Fruits Market，售價由$28至$38不等，如此價錢在中環來說，的確甚具競爭力。

■Aussie Grill by Outback

地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下及1樓

查詢：2399 0309

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