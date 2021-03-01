姿錯能改：挺腰收腹紮馬 扶抱轉移中風者

【明報專訊】中風是突發腦血管疾病，影響患者活動能力及情緒。家人要肩負起照顧責任，這個突如其來的生活轉變，會令大家徬徨及飽受壓力。在日常照顧中，照顧者一不留神，大家都有受傷風險。正確照顧技巧，既能保障患者安全，亦能避免照顧者受傷。以下是一些家居扶抱及轉移的照顧技巧。在扶抱轉移患者之前，照顧者需要清楚知道患者的活動能力及需要什麼程度的協助；事前，必須告知患者將要做什麼動作，讓患者配合。如有疑問，建議諮詢物理治療師再作評估。