睇AV是精神出軌？ 性治療師：性幻想≠不忠

「明明有老婆／伴侶，為何還要看AV呢？」這問題令很多人感到疑慮，甚至引發罵戰，有人更直指另一半「精神出軌」。有伴侶在身邊，為何還需要其他幻想對象？

動輒指控 情緒勒索傷感情

何謂精神出軌？認可性治療師鄧永琴指並沒有明確定義，對其他人有性幻想亦不等於對伴侶不忠。「許多阿姨都喜歡歌手姜濤，一邊煮飯給老公吃，一邊看姜濤。她們是否精神出軌呢？」每個人都有愉悅自己的方法，伴侶應尊重彼此的幻想空間。若動輒以「精神出軌」為由施壓來限制伴侶的行為，可能牽涉情緒勒索，容易令關係變得不健康。

認可性治療師何銘熙亦表示，精神出軌沒有清晰和客觀的定義，究竟是腦海中想着其他人，還是涉及性愛？他曾聽說，有人去唱卡啦OK時因沒有告訴伴侶，也被指「精神出軌」。

現實中，有人看着猛男美女圖片或影片，滿足心理、生理需要，另一半可能會有很多思慮，例如：或感到被背叛而憤怒；或憂慮自己是否不能滿足對方；亦有些人擔心自己被比下去。

限制伴侶幻想 反映互信不足

何銘熙提到，看色情圖片或影片的其中一個原因，是對性有幻想和好奇心。在一段戀愛關係裏，大家都期望另一半忠貞；但每個人都有自己想像空間、創意思維；限制只能對伴侶一人有性幻想的想法很「霸道」。

在親密關係中，若老是擔心伴侶想着其他異性，其實涉及信任問題。「在公司裏也有年紀相近的異性，為何放心讓伴侶上班？」

如果了解到另一半看AV的原因，純粹為了滿足性幻想，而不是想在現實中找類似對象，相信雙方的信任度都會提高。當雙方關係鞏固、穩定、互信，即使任何一方身邊有異性出現，都不會影響二人關係。

關係鞏固 毋須呷醋

即使相信伴侶不會「偷食」，但有另一半仍禁不住「呷醋」，為何對方看AV自慰，而不找自己幫手解決需要。「許多男士在青春期接觸色情片，從中了解到自己喜好。而他最終選擇了你做女朋友，與你有真實交流，喜歡你的性格，喜歡和你相處，與你結婚。」何銘熙認為，毋須與AV主角較量或呷醋。

AV當前戲 需先達共識

又有人擔心，伴侶看AV是因為現實中得不到性滿足。鄧永琴則指出有時恰恰相反，有些人是因為覺得自己滿足不到對方，又或是因為自卑而投入在AV的幻想世界。譬如在現實生活中不敢追求心儀對象，看AV時便會幻想成為主角。如果伴侶關係健康，一起看AV有助喚起性慾和達到性高潮。2020年發表在期刊The Canadian Journal of Human Sexuality的研究發現，一起觀看色情作品有助增進溝通、改善夫妻關係。在她接觸的個案裏面，看AV對伴侶關係有正面和負面影響，視乎他們本身的關係、一起／分開看、背後目的。

因此，如對伴侶看AV有不同疑慮，應坦誠溝通。何銘熙認為，溝通最重要。例如：有夫婦／情侶若想將AV當作前戲，想邀請伴侶一起看，需事先溝通好，知道大家的期望。如果對方不喜歡看，緊記不要勉強。了解對方不願意看AV的原因是溝通的一部分，譬如說看到AV的主角或會覺得自己被比下去，因欠缺自信而選擇不看；另一半應體諒對方，提升伴侶的自我形象，懂得欣賞她／他的身體和付出。鄧永琴補充，童年經歷會影響人們對情色物品的看法，宜向伴侶坦誠道出原因，譬如以前居住環境擠迫，曾不經意看到男性長輩在看色情片，覺得是一種侵犯，造成長遠傷害。對於這情况，有需要可找專業人士求助。

此外，亦有女士擔心伴侶看完AV後要求親熱，是把自己當成女主角代替品。鄧永琴提醒，「提出的一方可能只是想快些投入歡愉的環境，但也有男士看AV後，把自己推到很興奮的狀態，不理會女士究竟準備好沒有」。鄧亦建議，事先溝通清楚最重要。

睇片自慰適可而止 免影響性生活

鄧永琴提醒，不少人都會邊看AV邊自慰，久而久之習慣了某種姿勢或動作才有性興奮，引致與伴侶性交時難以達到高潮。因此，睇片滿足性慾亦要適可而止。假如發現另一半看色情資訊，但沒有影響伴侶之間溝通、性生活，只純粹當作娛樂，作為成年人的話，不必太擔心。但若一定要看片自慰才可以射精，影響伴侶之間性生活或日常生活，甚至牽涉性罪行，便應尋求專業人士協助。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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